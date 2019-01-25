Yeni nesil güvenlik teknolojileri modayla buluştu

NFC ve Bluetooth destekli yeni sistem sayesinde kullanıcılar yalnızca telefonlarını yanlarında taşıyarak bu kolaylıktan faydalanabiliyor. Çalışanların, yanlarında ek bir kimlik ya da giriş kartı taşımasına gerek bırakmayan sistem, Tasarım Merkezi’ni takiben Genel Müdürlük binasındaki diğer ofislere ve İstanbul’daki deposuna da uygulandı. Bu sayede yine bir Vakko girişimi olan, Power FM ve Power TV’yi bünyesinde bulunduran Power Group çalışanları da bu kolaylıktan faydalanabilir hale gelmiş oldu.

Vakko’nun özel tasarlanmış ödüllü mimarisine sahip Tasarım Merkezi’nde çalışan, alanında uzman tasarımcıların daha rahat ve konforlu hareket etmesine olanak tanıyan yeni sistem, Sensormatic’in Passware ve HID Global’in Mobile Access çözümlerinin bileşimiyle hayata geçirildi. Sistemin zengin yetenekleri sayesinde mimari yapıda minimum müdahaleyle yerleştirilebilen okuyucular Vakko’nun tasarım anlayışına uygun olarak konumlandırıldı.

Moda dünyasının kalbinde yer alan, Türkiye’nin bu alandaki en köklü şirketlerinden Vakko, kartlı geçiş sistemlerini Sensormatic’in sunduğu HID çözümü ile akıllı telefonlara taşıdı. İlk olarak Vakko’nun Tasarım Merkezi’nde devreye alınan uygulama, Vakko grubu çalışanlarına ek bir kart taşımaya gerek kalmadan akıllı telefonlarıyla giriş-çıkış yapabilme imkanı sağlıyor.

TEK PROJE, ÇOKLU FAYDA

Sensormatic’in daha önce çeşitli büyük kurumlarda da devreye aldığı Passware çözümü ile entegre olan geçiş kontrol sistemi sayesinde Vakko yönetimi, merkezden tüm giriş-çıkış akışını izleyebilir hale geldi. Passware’in detaylı raporlama hizmetiyle insan kaynakları biriminin bordro süreçlerini yönetmesi kolaylaşırken zaman yönetiminde de verimlilik sağlandı.

Vakko’nun elde ettiği bir diğer avantaj ise yine Passware’in sunduğu raporları ilgili kamu kurumlarına bildirim kolaylığı oldu. Tıpkı Ar-Ge merkezleri gibi özel teşviklerle desteklenen tasarım merkezlerinden birine sahip olan Vakko, kurulan bu PDKS (Personel Devam Takip) çözümü ile talep edilen bilgi ve raporları kolayca hazırlayabilir hale geldi.

Sistem, Vakko için farklı alanlarda maliyet tasarrufu da sağlıyor. Kart dağıtımı, kartın baskı maliyeti ve bekleme süresi gibi süreçlerden tasarruf eden Vakko, artık tümüyle dijital ortamda yürüttüğü süreçler ile etkin kontrol olanağı da elde etti.

Bu çözüm ile, kartlı geçiş sistemlerinde yaşanabilen, kartın bir başkası tarafından kullanılması yoluyla kayıtlarda karmaşa yaşanmasının da önüne geçildi. Bu mobil dönemde hiç kimsenin telefonunu yanından ayırmaması sayesinde elde edilen bu avantaj, Vakko’nun ilgili süreçlerinin yönetiminde kesin doğruluk elde etmesini sağladı.