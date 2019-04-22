Yeni nesil iPhone modeller için önemli adımlar atıldı

Geçtiğimiz gün ortaya çıkan bir rapor da Apple’ın yeni nesil iPhone modelleri için kamera konusunda önemli adımlar attığını gözler önüne seriyor.

Malum son dönemde satışa sunulan akıllı telefonlar, kamera konusunda iPhone XS ve XS Max’a ciddi oranda fark attı. Özellikle Huawei’nin P30 Pro ile yakaladığı başarı, ciddi anlamda takdire şayandı.

Son olarak Samsung da Galaxy S10 5G modeli ile kamera tarafında Apple’ın önüne geçmeyi başardı.

Akıllı telefonların kamera tarafında ciddi anlamda çağ atlamaları Apple’ı da harekete geçirdi. Cupertino merkezli şirket yeni nesil iPhone modellerinde kamera tarafına ağırlık verme kararı aldı.

Sızdırılan son raporlara göre, bu yılın son çeyreğinde satışa sunulacak olan iPhone modelleri düşük ışık performansı konusunda muazzam bir performansa sahip olacak. Öyle ki yeni iPhone modellerinin ana kamera haricinde, selfie kamerasıyla da devrim yaratacağı söyleniyor.

Elbette tüm bunlar şimdilik bir söylentiden ibaret. Sonuç ne olursa olsun Apple’ın yeni nesilde kaybettiği müşteri kitlesini geri kazanması gerekiyor. Bunun için de uygun fiyat politikasının yanı sıra, müşterileri heyecanlandıracak yeniliklerin olması da şart.

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