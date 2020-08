Yeni nesil, Osmanlı’dan miras kalan köy leblebisini tercih ediyor

Beslenme alışkanlıklarımızdan içeceğe, giyim kuşamdan müzik dinlemeye kadar pek çok konuda Batı kültürünün etkisi altında yeni nesil gençlerin kuruyemiş tüketiminde Osmanlı’dan miras kalan ürünlere daha çok tercih ettiği belirtildi. Merkezi Aydın’da bulunan ve ülkenin her tarafında on-line kuruyemiş satışı yapan Ufresh Satış Müdürü Üsame Boz, yeni nesil gençlerin Osmanlı’dan günümüze kadar ulaşan köy leblebisine daha çok ilgi gösterdiğini belirtti.

Doğal köy leblebisinin kuruyemişler içinde en az işlem gören ve hiçbir katkı maddesi kullanmadan yapıldığını belirten Ufresh Satış Müdürü Üsame Boz “Yüzyıllardır yapılan bu doğal lezzetin her aşaması özenli ve zahmetli olan leblebinin yapımında kullanılan beyaz nohut olarak da bildiğimiz sakız leblebisinin iki kez kavrulmasıyla yapılmaktadır. Sarı leblebiye göre daha aromalı bir tadı olması ve benekli görüntüsü ile her zaman tüketicilerin tercih ettiği kuruyemişlerden biri olmaktadır.

Osmanlı’dan günümüze miras kalmış buram buram tarih kokan ve Anadolu insanın tüketmeyi çok sevdiği nohut, yeni nesil tarafından da oldukça çok sevildi. Beyaz nohut olarak da bildiğimiz sakız leblebisinden yapılan köy leblebisi katkısız ve doğal olmasının yanında fiyatının diğer kuruyemişlere göre daha ekonomik olması tüketiciler için tercih nedeni oluyor. Türkiye’nin her yerinden talep geliyor. Talep gelen her yere de gönderiyoruz” diyerek köy leblebisini her yaş grubunun severek tükettiğini söyledi.