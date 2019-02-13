Yeni Opel Corsa hala merak konusu!

2019 yılı Fransız otomobil gruplarının yılı olacak. Yenilenen Renault Clio, Renault Captur, Renault Talisman, Peugeot 208, Peugeot 2008, Opel Corsa ve daha niceleri yıl sonuna kadar ortaya çıkacak. Merakla beklenen bu modellerden en dikkat çekenlerden biri ise şüphesiz yeni nesil Corsa.

Opel modelin gelişim sürecinde onu saklama konusunda oldukça iyi bir iş çıkardı. Ancak uzun süre gözlerden uzak kalmayı başaramadı. Geçtiğimiz haftalarda ise soğuk hava testleri sırasında casus kameralara yakalandı. PSA Group ise yeni nesil Opel Corsa’nın prototipi hazır yakayı ele vermişken heyecan katsayısını biraz da kendi arttırmak istedi.Yeni nesil Opel Corsa (2019) için gizemli bir teaser görüntüsü yayınladı.

Yayınlanan ilk teaser fotoğrafı bizlere Intellilux LED teknolojisine sahip yeni Corsa’nın Matrix farını gösteriyor. Bu Avrupa’da yaygın olarak kullanılan B segmenti hatchback’lerde kullanılan ilk Matrix LED farlardan biri olacak. Opel şimdiye kadar bu teknolojiyi daha üst segmentlerde yer alan premium modellerinde kullanıyordu. Açıkçası bu süper mini şehir otomobilleri için alışık olmadığımız bir durum. Biz yine de bu tür bir donanımın opsiyon olarak ek ücretler karşılığında sunulacağını tahmin ediyoruz. Büyük ihtimalle sadece modelin full+full paketlerinde yer alacaktır.