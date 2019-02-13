Yeni Opel Corsa hala merak konusu!

2019 yılı Fransız otomobil gruplarının yılı olacak. Yenilenen Renault Clio, Renault Captur, Renault Talisman, Peugeot 208, Peugeot 2008, Opel Corsa ve daha niceleri yıl sonuna kadar ortaya çıkacak. Merakla beklenen bu modellerden en dikkat çekenlerden biri ise şüphesiz yeni nesil Corsa.
Opel modelin gelişim sürecinde onu saklama konusunda oldukça iyi bir iş çıkardı. Ancak uzun süre gözlerden uzak kalmayı başaramadı. Geçtiğimiz haftalarda ise soğuk hava testleri sırasında casus kameralara yakalandı. PSA Group ise yeni nesil Opel Corsa’nın prototipi hazır yakayı ele vermişken heyecan katsayısını biraz da kendi arttırmak istedi.Yeni nesil Opel Corsa (2019) için gizemli bir teaser görüntüsü yayınladı.
Yayınlanan ilk teaser fotoğrafı bizlere Intellilux LED teknolojisine sahip yeni Corsa’nın Matrix farını gösteriyor. Bu Avrupa’da yaygın olarak kullanılan B segmenti hatchback’lerde kullanılan ilk Matrix LED farlardan biri olacak. Opel şimdiye kadar bu teknolojiyi daha üst segmentlerde yer alan premium modellerinde kullanıyordu. Açıkçası bu süper mini şehir otomobilleri için alışık olmadığımız bir durum. Biz yine de bu tür bir donanımın opsiyon olarak ek ücretler karşılığında sunulacağını tahmin ediyoruz. Büyük ihtimalle sadece modelin full+full paketlerinde yer alacaktır.
Yoğun kamuflajı nedeniyle casus kameraların objektifine net olarak yansımayan tasarım sadece tek bir fara odaklanan bu teaser fotoğrafında da muallakta kaldı. Açıkçası biz de modelin tasarımı hakkında pek bir şey bilmiyoruz. Ancak Opel açık ara en çok satan bu modelini daha da rekabetçi kılmak için gerek tasarım gerekse performans açısından sınırları sonuna kadar zorlayacaktır diye tahmin ediyoruz.
Bununla birlikte altıncı nesil Corsa yani Opel Corsa F birçok anlamda ilklere imza atacak. Öncelikle bu PSA Group döneminin ilk Corsa’sı olacak. İlk kez kuzeni Peugeot 208 ve diğerleri ile birlikte aynı mimari platformu kullanacak. (CMP / EMP1) Bunun yanı sıra e-Corsa adındaki ilk tam elektrikli sürümü ile gelecek. Aynı zamanda sadece beş kapılı olarak sunulacak. Şimdilik aklımıza gelen ilkler bunlar.
Son olarak, Corsa’nın kuzeni ve aynı zamanda rakibi olan Pegueot 208’in dünya prömiyeri Mart ayının ilk haftasında ziyaretçilere kapılarını açacak olan 2019 Cenevre Otomobil Fuarı’nda yapılacakken Opel bu fuara katılmayacak. Dolayısıyla yeni nesil Opel Corsa, Nisan belki de Mayıs gibi yapılacak özel bir etkinlikte tanıtılacak gibi görünüyor. Bu doğrultuda daha önceden tahmin ettiğimiz Aralık ayından daha erken yani 2019’un ikinci yarısının ilk aylarında piyasaya sunulacaktır.
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