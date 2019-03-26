Yeni oyun abonelik servisi Apple Arcade duyuruldu!

Sonbaharda açılacağı söylenen yeni servis, Apple'ın mobil ve masaüstü platformlarında deneyimlenebilecek en iyi oyunlardan oluşan bir koleksiyon olarak tanıtıldı. Henüz fiyatlandırmasıyla ilgili de bir bilgi paylaşılmayan yeni Apple Arcade'de 100'den fazla oyun bulunacak. Üstelik bu oyunların bir kısmı platformda exclusive olarak yer edinecek.

Kullanıcılar abone oldukları sürece bütün oyun kütüphanesine erişim sağlayabilecekler. Ayrıca bütün oyunlar çevrimdışı olarak oynanabilecek ve aile paylaşımı özelliği de hiçbir ekstra bedel ödemeden kullanılabilecek.

Apple, yeni servisi için Final Fantasy serisinin yaratıcısı Hironobu Sakaguchi'nin yanı sıra birçok başarılı oyun stüdyosuyla işbirliği yapıldığını da duyurdu. Apple'ın Arcade platformu için ortaklık kurduğu geliştiriciler ve yayıncılar şöyle:

-Annapurna

-Skybound

-Mistwalker

-WayForward

-Klei

-Finji

-Hipster Whale

-Cornfox

-Bossa

-Noodlecake Studios

-Sumo Digital

-State of Play

-Night School

-KO-OP

-Disney

-Sega

-Lego

-Konami

-Raw Fury

-Devolver

-Cartoon Network

-Platinum Games

-Versus Evil

-Blowfish

-Mountains

-Kunabi Brother

-Rac7

-Gameloft

-Aquiris

-Gallium Artists

-The Chinese Room

-ustwo