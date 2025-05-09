Yeni Papa 14. Leo'nun ne kadar maaş alacağı açıklandı! Kabul edecek mi?

Katolik Kilisesi'nin yeni papasını seçmek için Konklav'da yapılan oylama sonucunda 69 yaşındaki Kardinal Robert Prevost yeni papa olarak seçildi.

Seçilmesinin ardından ise yeni papanın ne kadar maaş alacağı merak konusu oldu. Önceki lider Papa Francis maaş almayıp sadece masraflar ve sigorta tekliflerini kabul etmişti.

ASGARİ ÜCRETTEN DAHA AZ

Papa maaşının 2.150 sterlin gibi oldukça mütevazı bir ücret olduğu açıklandı. Bu, İngiltere'nin ortalama aylık ücreti olan 2.460 sterlinden çok daha az bir ücret ediyor.

Vatikan, konut, yiyecek, ulaşım ve hatta sağlık sigortası gibi masrafları karşılıyor.

PAPA PREVOST KİMDİR?

69 yaşındaki Robert Francis Prevost ABD'nin Chicago kentinde doğdu ve yirmi yıl boyunca Peru'da görev yaptı, burada piskopos ve vatandaşlığa kabul edildi. Kardinal Prevost, Papa Francis'in ölümüne kadar Vatikan'ın en etkili görevlerinden biri olan; dünya çapında piskoposları seçen ve yöneten ofisi yönetti.

2023'te Papa Francis tarafından önce başpiskoposluğa, ardından da kardinalliğe getirildi.

Aziz Augustine Tarikatı'nın bir üyesi olan Prevost, yoksullara, göçmenlere ve insanlarla bulundukları yerde buluşmaya olan bağlılığıyla Francis'e benziyor. Geçen yıl Vatikan'ın resmi haber sitesine verdiği demeçte "Piskoposlar, krallığında oturan küçük bir prens olmamalı" demişti.

Roma'daki Aziz Thomas Aquinas Papalık Üniversitesi'nde kanon hukuku alanında doktora yaptı. Peru'da misyonerlik, cemaat rahipliği, öğretmenlik ve piskoposluk yaptı. Augustinianların lideri olarak dünyanın dört bir yanındaki tarikatları ziyaret etti. İspanyolca ve İtalyanca biliyor.