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Yeni Papa'nın futbolda tuttuğu takım ortaya çıktı! "Düzenli tenis oynuyor"

Katolik Kilisesi'nin 69 yaşındaki yeni lideri Papa XIV. Leo'nun tuttuğu takım ortaya çıktı. Bir taraftarın videosu gündem oldu.

Yeni Papa'nın futbolda tuttuğu takım ortaya çıktı! "Düzenli tenis oynuyor"

Katolik Kilisesi'nin yeni papasını seçmek için Konklav'da yapılan oylama sonucunda 69 yaşındaki Kardinal Robert Prevost yeni papa olarak seçildi. Seçilmesinin ardından ise yeni papanın özel hayatı da merak edildi.

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Papa XIV. Leo'nun hangi takımı tuttuğu ise gündem oldu. Onu 40 yıldır tanıyan kıdemli bir üyesi, 69 yaşındaki Papa'nın nasıl sıkı bir sporsever olduğunu ayrıntılarıyla anlatmıştı. Augustinusçuların Genel Vekili cuma günü Reuters'a "Düzenli tenis oynuyor. Haftada en az bir kez gelip bizim sahamızda oynardı" demişti.

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"FORZA ROMA"

Independent'ın haberine göre Katolik Kilisesi'nin ilk ABD'li lideri, bir Giallorossi taraftarına başkentte popüler olan "Forza Roma!" ifadesini tekrarlayarak karşılık verdi. Papa XIV. Leo, bu etkileşimin ardından futbolda Roma'yı tuttuğunu doğruladı.

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Papa
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