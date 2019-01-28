Yeni Renault Clio kokpiti tüm detayları ile yayınlandı

Bir önceki jenerasyon Clio modelinde yer alan bilgi-eğlence sistemi ekranının yeri aynen korunsa da, yapısı tamamen farklı ve yukarı doğru uzatılmış. 9.3inch büyüklüğündeki bu dev ekran, B segmenti araçlarda pek de rastlanmayan bir ebada sahip olmasıyla dikkat çekiyor. Ayrıca dikine konumlanan yeni Renault Clio ekranı, bu konuda abileri Megane ve diğerlerinden örnek almış.

Ekranın altında konumlanan havalandırma ve kumanda düğmelerinin yapısı ise tamamen değişmiş. Pek de hoşumuza gitmeyen oyuncak görünümlü kumandalar yerine daha oturaklı görünüme sahip kumandalar gelmiş. Havalandırma ızgaraları ise ekranın arkasında kalmış gibi görünse de usta bir şekilde konumlandırılmış. Kokpiti boydan boya geçiyor hissi veren, havalandırma ızgaralarının devamı konumudaki dekoratik çizgiler ise mevcut VW Passat modelinden tanıdık. Yeni Renaut Clio kokpitine de fazlası ile yakışmış.

Gösterge ekranı da tamamen değişmiş ve bir önceki jenerasyonda yer alan parçalı yapıdan vazgeçilmiş. Üstelik analog göstergeler yerini tamamen yeni bir dijital ekrana bırakmış. Ekran büyüklüğü donanıma göre 7inch ve 10inch arasında iki farklı ölçü ile tercih edilebilecek.