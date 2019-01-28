Yeni Renault Clio kokpiti tüm detayları ile yayınlandı

Bir önceki jenerasyon Clio modelinde yer alan bilgi-eğlence sistemi ekranının yeri aynen korunsa da, yapısı tamamen farklı ve yukarı doğru uzatılmış. 9.3inch büyüklüğündeki bu dev ekran, B segmenti araçlarda pek de rastlanmayan bir ebada sahip olmasıyla dikkat çekiyor. Ayrıca dikine konumlanan yeni Renault Clio ekranı, bu konuda abileri Megane ve diğerlerinden örnek almış.
Ekranın altında konumlanan havalandırma ve kumanda düğmelerinin yapısı ise tamamen değişmiş. Pek de hoşumuza gitmeyen oyuncak görünümlü kumandalar yerine daha oturaklı görünüme sahip kumandalar gelmiş. Havalandırma ızgaraları ise ekranın arkasında kalmış gibi görünse de usta bir şekilde konumlandırılmış. Kokpiti boydan boya geçiyor hissi veren, havalandırma ızgaralarının devamı konumudaki dekoratik çizgiler ise mevcut VW Passat modelinden tanıdık. Yeni Renaut Clio kokpitine de fazlası ile yakışmış.
Gösterge ekranı da tamamen değişmiş ve bir önceki jenerasyonda yer alan parçalı yapıdan vazgeçilmiş. Üstelik analog göstergeler yerini tamamen yeni bir dijital ekrana bırakmış. Ekran büyüklüğü donanıma göre 7inch ve 10inch arasında iki farklı ölçü ile tercih edilebilecek.
İri göbekli 3 kollu direksiyon yerine tercih edilen, yine 3 kollu ancak göbek kısmı çok daha küçük yeni direksiyon simidi ise sportif hissi fazlası ile yükseltiyor. Boyu kısalan ve daha derli toplu görünümü ile göze hoş gelen vites topuzu ise bu kadar değişikliğin içinde adeta bir bonus etkisi yaratıyor.
Kısacası Yeni Renault Clio kokpiti;
Genel anlamda baştan aşağı değişime uğramış ve bize göre gayet şık ve sportif bir yapıya bürünmüş. Üstelik kalite hissi de, bir önceki Clio modeline göre en azından fotoğraflardan kat be kat fazla diyebiliriz.
Ülkemizin de dahil olduğu toplam 3 fabrikada (Türkiye, Fransa, Slovenya) üretimi devam edecek olan yeni Renault Clio’nun dış tasarımı da önümüzdeki günlerde tanıtılacak. Satışına ise tahmini olarak yaz mevsimi başında başlanabilir. Fiyatında ise; yeni bir modelin verdiği etki ile %4-%5 civarında bir artış gerçekleşebilir.
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