Yeni Samsung Watch GSMA Mobil Dünya Kongresi'nde

Dünyanın en büyük teknoloji fuarlarından olarak kabul edilen GSMA Mobil Dünya Kongresi'nde yeni Samsung Watch modeli de yer aldı.

Samsung'un San Francisco'daki etkinliğinde tanıtılan yeni Samsung Watch, teknoloji meraklılarının ilgisini çekmişti.

İşte yeni Samsung Watch'un teknik özellikleri;

Samsung’un yeni nesil akıllı saati, serinin bir önceki modelinde olduğu gibi çift çekirdekli yapıya sahip ve 1.15 GHz hızında çalışan Exynos 9110 işlemcisinden gücünü alıyor.

Bununla birlikte 750 MB RAM ve 4 GB dahili hafızaya ev sahipliği yapan yeni nesil akıllı saatin, ekran bakımından serinin bir önceki modeline benzerlik gösteriyor.

Ekran kısmında ise 1.1 inç boyutundaki, Super AMOLED ekran, 320 x 320 çözünürlük sunarken, bu ekranın Gorilla Glass 3 ile korunduğunu da belirtmek gerekiyor.

230 mAh kapasiteli batarya ile karşımıza çıkan yeni nesil Watch Active, ayrıca Tizen 4.0 işletim sistemiyle de beraber çalışıyor.



