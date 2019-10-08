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Fenerbahçeli taraftarları kızdıran görüntü!

emre Kurtulmuş emre Kurtulmuş
SPOR  | 08.10.2019 21:47 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin Fransız stoperi Adil Rami'nin Antalyaspor yenilgisi sonrası yeni sevgilisi Hofit Golan ile eğlendiği görüntüler Fenerbahçeli taraftarları kızdırdı. Rami gelen tepkiler üzerine videoyu kaldırmak zorunda kaldı.

Fenerbahçe'nin Fransız savunmacısı Adil Rami'nin 1-0'lık Antalyaspor yenilgisi sonrası İsrailli model Hofit Golan ile eğlendiği görüntüler sosyal medyada tartışma yarattı.

Taraftarlar tarafından yoğun tepki alan Rami, daha sonra bu videoyu hesabından kaldırmak zorunda kaldı.

HOFIT GOLAN KİMDİR?
İsrail doğumlu olan Hofit Golan, babasının işi nedeniyle yıllar önce ailesiyle Kanada’ya taşındı. Ailesiyle birlikte Kanada’ya taşındığı ilk yıllarda kendini bulunduğu ortama yabancı hisseden Golan, 14 yaşında dansa ilgi duymaya başladı. Daha sonra katıldığı ve TV’de yayınlanan bir dans şovuyla dikkat çekti. Bu sayede Madonna, Janet Jackson gibi ünlülerle tanışma fırsatı bulan Golan, böylece kariyerini de yavaş yavaş oluşturmaya başladı. 20 yaşına geldiğinde Miami’ye taşınan Hofit Golan, Fashion TV için çalışmaya başladı. Ondan sonra da tasarımcılığa yöneldi.

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Anahtar Kelimeler:
Adil Rami Hofit Golan Fenerbahçe

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