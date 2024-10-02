MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Yeni sezon dizisine erken final şoku! Kör Nokta 4. bölümde final yapıyor

Yeni sezon dizisine erken final şoku! Kör Nokta 4. bölümde final yapıyor

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
02.10.2024 07:18
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büyük bir çıkış yapacağı düşünülen dizi reytinglere yenildi. Atv’nin başrollerini Rabia Soytürk ve İsmail Ege Şaşmaz’ın paylaştığı Kör Nokta dizisi için final kararı alındı.

Yeni sezon dizisine erken final şoku! Kör Nokta 4. bölümde final yapıyor

Yeni sezonla birlikte pek çok yeni dizi de ekranda yerini almaya başladı. Yeni sezon dizilerinden ilk final haberi de geldi.

Bir Gece Masalı'nın ardından, Karadut ve Kör Nokta yayın hayatına başlamış, Osman Sınav imzalı dizi merak edilmişti. Ancak dizi reytinglere yenildi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Atv’nin başrollerini Rabia Soytürk ve İsmail Ege Şaşmaz’ın paylaştığı Kör Nokta dizisi için final kararı alındı. Osman Sınav imzalı Kör Nokta 4. bölümde final yapıyor.

3

KÖR NOKTA KONUSU

Kör Nokta; suçun suçlunun birbirine karıştığı bir trafik kazasından sonra verilecek bir adalet savaşın hikâyesini konu alıyor.

Dizi de Rabia Soytürk, İsmail Ege Şaşmaz, Çağla Boz, Yalçın Hafızoğlu ve İlayda Çevik gibi oyuncuların yer alıyor.

Ekran görüntüsü 2024-10-02 071555
Kör Nokta dizisi İstanbul'da çekildi. Genç oyuncuların dikkat çektiği dizinin çekimleri İstanbul'un farklı semtlerinde gerçekleştiriliyor.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
rabia soytürk
En Çok Okunan Haberler
Portakal adeta esti gürledi! Tek tek gazetecilerin isimlerini verdi: 'Başlarına bir şey gelirse sorumlusu Bahçeli'dir'

Portakal adeta esti gürledi! Tek tek gazetecilerin isimlerini verdi: 'Başlarına bir şey gelirse sorumlusu Bahçeli'dir'

İran'dan İsrail'e füze saldırısı! Netanyahu'dan açıklama: 'Bize kim saldırırsa biz de ona saldıracağız'

İran'dan İsrail'e füze saldırısı! Netanyahu'dan açıklama: 'Bize kim saldırırsa biz de ona saldıracağız'

İran İsrail'e füze yağdırdı! Netanyahu saatlerce sığınakta bekledi

İran İsrail'e füze yağdırdı! Netanyahu saatlerce sığınakta bekledi

İsrail'de silahlı saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

İsrail'de silahlı saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Nuri Şahin'nin Dortmund'undan farklı tarife!

Nuri Şahin'nin Dortmund'undan farklı tarife!

Kayseri'deki bu gizemi kimse çözemiyor: Uzaylılardan bile şüpheleniliyor

Kayseri'deki bu gizemi kimse çözemiyor: Uzaylılardan bile şüpheleniliyor

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Crocs, Levi's, Adidas... Sezon sonu indirimleri burada sizi bekliyor

Crocs, Levi's, Adidas... Sezon sonu indirimleri burada sizi bekliyor

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

iPhone 16 serisi kullanıcılarına neler vadediyor? Sizin için inceledik

iPhone 16 serisi kullanıcılarına neler vadediyor? Sizin için inceledik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.