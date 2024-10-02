Yeni sezon dizisine erken final şoku! Kör Nokta 4. bölümde final yapıyor

Yeni sezonla birlikte pek çok yeni dizi de ekranda yerini almaya başladı. Yeni sezon dizilerinden ilk final haberi de geldi.

Bir Gece Masalı'nın ardından, Karadut ve Kör Nokta yayın hayatına başlamış, Osman Sınav imzalı dizi merak edilmişti. Ancak dizi reytinglere yenildi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Atv’nin başrollerini Rabia Soytürk ve İsmail Ege Şaşmaz’ın paylaştığı Kör Nokta dizisi için final kararı alındı. Osman Sınav imzalı Kör Nokta 4. bölümde final yapıyor.

KÖR NOKTA KONUSU

Kör Nokta; suçun suçlunun birbirine karıştığı bir trafik kazasından sonra verilecek bir adalet savaşın hikâyesini konu alıyor.

Dizi de Rabia Soytürk, İsmail Ege Şaşmaz, Çağla Boz, Yalçın Hafızoğlu ve İlayda Çevik gibi oyuncuların yer alıyor.



Kör Nokta dizisi İstanbul'da çekildi. Genç oyuncuların dikkat çektiği dizinin çekimleri İstanbul'un farklı semtlerinde gerçekleştiriliyor.