Yeni Subaru Legacy tanıtıldı! Büyük değişim yaşayan kokpit dikkat çekiyor

Yeni Subaru Legacy’nin dış tasarımı karşılaştırıldığı zaman; Üstte görülen yeni kasa aracın, ön kısmında daha farklı bir ön tampona sahip olduğu anlaşılıyor. Her ne kadar genel hatları oldukça benzese de, tamponu yatay bir şekilde boylu boyunca geçen siyah şerit farklılık yaratıyor. Benzer bir şekilde panjur ve ön aydınlatmaların panjur ile yakınlaştığı kısımlar da bir önceki model ile çok benzer. Ön farların dış kısımları ise daha çekik forma sahip ve bu da farklılık yaratıyor.

Aracın arkasında ise; aynen öne benzer şekilde değişimler mevcut. İlk bakışta dikkat çeken en büyük fark olarak ise C sütunu yapısının daha kıvrık olması gösterilebilir. Ayrıca arka stopların formu da hissedilir oranda değişmiş. Tüm bunların yanında siyah difüzor göze hemen çarpıyor. Eğri bir şekilde stoplara kıvrılan değil de düz bir şekilde alttan devam eden ütü izi ise dikkatli gözlerin yakalayabileceği bir detay.

Yan görünümde ise; ön kapının altından başlayıp arka kapıya uzanan ütü izinin artık yukarıya doğru kıvrıldığı görülebilir. Formu benzer bir şekilde korunan ancak daha geniş olduğu belirtilen kabarık çamurluk yapısından başlayıp arka stop grubuna uzanan ütü izi ise, değişiklik olmadan kullanılmaya devam ediliyor. Sonuç olarak yeni Subaru Legacy dış görünüm anlamında çok büyük bir yenilik getirmiyor.