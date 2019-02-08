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Yeni Subaru Legacy tanıtıldı! Büyük değişim yaşayan kokpit dikkat çekiyor

Sekiz Silindir Sekiz Silindir
OTOMOBİL MOTOSİKLET  | 08.02.2019 15:01 | Son Güncelleme

Subaru’nun D Segmenti’nde yer alan sedan modeli Legacy yenilendi. Dün kapılarını ziyaretçilere açan Chicago Otomobil Fuarı’nda tanıtılan aracın dışı yenilikten daha çok makyaj tarzında bir değişime uğrasa da, içinin tamamen değişmiş olması ile dikkatleri üzerine çekti. Yeni Subaru Legacy motor seçenekleri ise ülkemiz için büyük engel oluşturuyor.

Yeni Subaru Legacy tanıtıldı! Büyük değişim yaşayan kokpit dikkat çekiyor

Yeni Subaru Legacy’nin dış tasarımı karşılaştırıldığı zaman; Üstte görülen yeni kasa aracın, ön kısmında daha farklı bir ön tampona sahip olduğu anlaşılıyor. Her ne kadar genel hatları oldukça benzese de, tamponu yatay bir şekilde boylu boyunca geçen siyah şerit farklılık yaratıyor. Benzer bir şekilde panjur ve ön aydınlatmaların panjur ile yakınlaştığı kısımlar da bir önceki model ile çok benzer. Ön farların dış kısımları ise daha çekik forma sahip ve bu da farklılık yaratıyor.

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Aracın arkasında ise; aynen öne benzer şekilde değişimler mevcut. İlk bakışta dikkat çeken en büyük fark olarak ise C sütunu yapısının daha kıvrık olması gösterilebilir. Ayrıca arka stopların formu da hissedilir oranda değişmiş. Tüm bunların yanında siyah difüzor göze hemen çarpıyor. Eğri bir şekilde stoplara kıvrılan değil de düz bir şekilde alttan devam eden ütü izi ise dikkatli gözlerin yakalayabileceği bir detay.

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Yan görünümde ise; ön kapının altından başlayıp arka kapıya uzanan ütü izinin artık yukarıya doğru kıvrıldığı görülebilir. Formu benzer bir şekilde korunan ancak daha geniş olduğu belirtilen kabarık çamurluk yapısından başlayıp arka stop grubuna uzanan ütü izi ise, değişiklik olmadan kullanılmaya devam ediliyor. Sonuç olarak yeni Subaru Legacy dış görünüm anlamında çok büyük bir yenilik getirmiyor.

Aracın içinde ise bambaşka bir durum söz konusu. Orta konsolda dikine yerleştirilmiş dev 11.6inch büyüklüğündeki bilgi-eğlence ekranı oldukça gösterişli duruyor. Havalandırma kanalları ise ekranın 2 yanında yer alıyor. Ayrıca sol ve sağdaki havalandırma kanalları daha aşağı konumlandırılmış yapıları ile dikkat çekiyor. Analog göstergeler de günümüzün modası dijital göstergelere yerini bırakmış.

Bu arada havalandırma kumandalarının tamamen dokunmatik dijital tuşlardan oluşması da kayda değer bir değişim. Bu kumandalar bilgi-eğlence ekranı içinde en altta yer alıyor. Genel yapısı korunan direksiyon ise en az değişikliğe uğrayan kısım olarak göze batıyor. Sonuç olarak, deri kaplı yeni tasarım kokpit fazlası ile başarılı ve kendinden söz ettirecek derecede hoş görünüyor.

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Yeni Subaru Legacy Teknik

Dışta sıradan, içte ise radikal değişimler ile karşımıza çıkan yeni Subaru Legacy’nin platformu ise tamamen yeni. 2 yıl öncel yenilenen Subaru Impreza ile aynı yeni platformu paylaşan aracın bu platformu %70 daha rijit bir yapıya sahip. Ayrıca yeni platform sayesinde ağırlık merkezinin daha aşağıda olduğu, çarpışma sırasında darbeyi %40 oranında daha iyi şekilde absorbe ettiği açıklanıyor.

Araçta kullanılacak motorlar ise maalesef ülkemize hiç mi hiç uygun değil. 3.6lt boxer 6 silindir atmosferik benzin motor yerine kullanılmaya başlanan 2.4lt turbo-boxer 4 silindir benzin motor 264ps güce ve 375Nm torka sahip. Yeni motordan elde edilen güç ve tork simetrik 4×4 çekiş sistemine CVT otomatik şanzıman ile aktarılıyor. Bu motor ile 0-100km/saat hızlanmasını yaklaşık 6.2 saniyede tamamlayan yeni Legacy, ortalama olarak da 8.5lt/100km yakıt tüketimi değerine sahip. Giriş seviyesi motor seçeneği olarak ise, geçtiğimiz yıl tanıtılan yeni Subaru Forester modelinde de kullanılan 2.5lt atmosferik-boxer 4 silindir benzin motor sunuluyor. 185ps güce ve 238Nm torka sahip olan bu motor aracı 100km/saat hıza yaklaşık 8.6 saniyede ulaştırabiliyor. Ortalama tüketim değeri ise 7.7lt/100km.

İlk olarak Kuzey Amerika pazarı için tanıtılan yeni Subaru Legacy’nin yüksek hacimli motor seçenekleri Avrupa için de sunulur mu bilinmez, ancak ülkemizde Levorg modelinde yer alan 1.6lt turbo-benzin motor ile sunulursa en azından yollarda görme şansına erişebiliriz.

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Anahtar Kelimeler:
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