Yeni tariflerden hoşlanıyorsanız bu sefer kahvaltıdan başlayın! Egg benedict tarifi

Egg benedict'i kimin bulduğu konusunda farklı yorumlar yapılsa da ana vatanının Amerika olduğu biliniyor. Yanında başka bir şeye ihtiyaç duymayacağınız bu tarifi denemek isterseniz gelin, birlikte yapalım. İşte detaylar...

3 çorba kaşığı üzüm sirkesi ve yarım çay kaşığı tohum karabiberi, sirke miktarı yarıya düşecek şekilde kaynatın.

Sirkeyi süzüp ayrı bir yerde soğumaya bırakın.

Tereyağını eritip sıvılaştırdıktan sonra üstünde biriken süt kalıntılarını kaşık yardımıyla alın. Tereyağının bu kalıntılardan temizlenmiş ve berrak olması gerekir.

Bir tencereye üzerine kap oturduğunda 3-4 parmak boşluk kalacak kadar su koyup kaynatın.

Bir kaba yumurta sarılarını ve çektirdiğiniz sirkeyi ekleyerek suyun kaynadığı tencerenin üzerine oturtun.

Çırpıcı yardımıyla yumurta ve sirkeyi hızlı şekilde dairesel hareketlerle çırpın. Köpükler oluştuktan sonra çizgi çizgi iz bırakan koyu bir kıvam olana kadar çırpmaya devam edin.

Eritilip süzülmüş tereyağını bu yumurta karışımına ince sicim şeklinde ekleyerek bir yandan da karıştırın. Sosun kıvamı açılıp, hardal rengini alınca ocaktan alıp kenara koyun.

Bu sosa tuz ve limon suyu ekleyerek çırpmaya devam edin. Açık sarı ve yoğun bir kıvam olunca sos hazır demektir.

Yumurtaları tek tek kepçenin içine kırın. Bir kaşık yardımıyla suyun içinde girdap oluşturun. Yumurtayı girdabın içine bırakın. kaşık yardımıyla yumurta kanatlarını yavaşça yumurtanın üzerine kapatın. Orta ateşte 2-4 dakika kadar pişirin.

Diğer yandan köy ekmeklerini kızartın.

Yumurtaları kaşık yardımıyla şekillerini bozmadan sudan çıkarın. Havlu kağıdın üzerine alıp sularını süzün. Üzerlerine tuz ve karabiber döküp lezzetlendirin.

Yumurtaları kızarmış ekmeklerin üzerine yerleştirin. Yanlarına somon dilimlerini koyup, hazırlamış olduğunuz hollandez sosu üzerlerine döküp afiyetle yiyebilirsiniz.

