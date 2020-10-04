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Yeni transfer Diego Perotti Kadıköy'de böyle görüntülendi (Diego Perotti kimdir?)

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 04.10.2020 13:56 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin yeni transferi Arjantinli futbolcu Diego Perotti, dün İstanbul'a geldikten sonra ayağının tozuyla yeni takımının maçını statta izledi. Sarı-lacivertli takımın 2-1 kazandığı maçı heyecanla izleyen Perotti, mücadelenin ardından arkadaşlarını alkışlayarak stattan ayrıldı. Alacaklarına karşılık Roma'dan bonservisini alan Diego Perotti, bugün sağlık kontrolünden geçtikten sonra 2+1 yıllık sözleşmeye imza atacak.

Yeni transfer Diego Perotti Kadıköy'de böyle görüntülendi (Diego Perotti kimdir?)

Fenerbahçe'nin yeni transferi Arjantinli futbolcu Diego Perotti, dün İstanbul'a geldikten sonra ayağının tozuyla yeni takımının maçını statta izledi.

Yarın sona erecek yaz transfer döneminde 16'ncı isim olarak İtalya Serie A ekibi Roma'dan Diego Perotti ile anlaşan Fenerbahçe, oyuncuyu dün İstanbul'a getirdi. Özel uçakla Sabiha Gökçen Havalimanı'na inen 32 yaşındaki Arjantinli kanat oyuncusu, yeni takımını izlemek için stada gitti.
Deneyimli futbolcu, dün akşam Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 4'üncü haftasında Fatih Karagümrük ile Ülker Stadı'nda oynadığı karşılaşmayı tribünden takip etti.

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DİEGO PEROTTİ KİMDİR?

1988 yılında Arjantin’de dünyaya gelen Diego Perotti, CD Meron altyapısında futbola başladı. Sırasıyla Sevilla, Boca Juniors ve Genoa gibi dünyaca ünlü takımlarda oynayan kanat oyuncusu, 2015 yılından beri Roma formasını terletiyordu. Bu sezon oynadığı futbol ile göz dolduran Perotti, oynadığı 26 maçta 10 gole doğrudan katkı yaptı.

(DHA)


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