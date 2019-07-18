Yeni Wolverine Taron Egerton mı olacak?

Mutant aleminin sevilen karekteri Wolverine’i canlandırması için yakışıklı aktör Taron Egerton ile görüşüldüğü iddia edliyor. Hugh Jackman’in hayat verdiği X-Men serisinin ilk filmi 2000 yılında vizyondaki yerini almıştı. bütünleşen Wolverine karakteri, beyaz perdedeki son macerasını En İyi Senaryo dalında Oscar adaylığı kazanarak ilk kez bir süper kahraman filmini ana Oscar kategorilerinden birine sokmayı başaran Logan: Wolverine filmiyle yaşamıştı. Hugh Jackman’ın son kez Wolverine’i canlandırdığı film, hem eleştirmenlerden hem de izleyicilerden tam puan almıştı. Jackman’ın rolü bırakmasıyla Wolverine karakterini kimin canlandıracağı büyük merak konusu haline geldi. Şimdiye kadar kulislerde gezinen isimler Harry Potter serisinin yıldız oyuncusu Daniel Radcliffe ve yakışıklı oyuncu Tom Hardy olmuştu.

Son olarak Rocketman filmindeki Elton John rolüyle büyük beğeni toplatan genç aktör Taron Egerton’ın, Wolverine karakterine en yakın oyuncu olduğu iddiası gündeme bomba gibi düştü. Ünlü çizgi roman yazarı Mark Millar'ın sosyal medyada yaptığı paylaşıma göre Wolverine'in yeni beyaz perde temsilcisi Taron Egerton olacak. Kingsman serisinin genç Eggsy'si olarak da seyircilerin aklında yer eden Egerton'dan henüz konuya dair bir açıklama gelmedi.

Yakın zamanda Egerton Wolverine rolünün kendisine verildiğine dair çıkan dedikodular hakkında; "Bildiğim kadarıyla hepsi asılsız dedikodular. Yeterince tedirgin edici olup olmadığımı bilmiyorum. Yani, Marvel’deki insanlar benim öyle olduğumu düşünürlerse harika, başlamaya hazırım. Ama bence daha iyi adaylar var. Yine de o dünyada bir yerlere dahil olmayı çok isterim." diye cevap vermişti.



