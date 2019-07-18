Mynet Trend

Yeni Wolverine Taron Egerton mı olacak?

basak.deniz basak.deniz
SİNEMA TV  | 18.07.2019 12:55 | Son Güncelleme

Hugh Jackman’la bütünleşen Wolverine karakterini canlandırması için Taron Egerton’la görüşüldüğü iddia ediliyor.

Yeni Wolverine Taron Egerton mı olacak?

Mutant aleminin sevilen karekteri Wolverine’i canlandırması için yakışıklı aktör Taron Egerton ile görüşüldüğü iddia edliyor. Hugh Jackman’in hayat verdiği X-Men serisinin ilk filmi 2000 yılında vizyondaki yerini almıştı. bütünleşen Wolverine karakteri, beyaz perdedeki son macerasını En İyi Senaryo dalında Oscar adaylığı kazanarak ilk kez bir süper kahraman filmini ana Oscar kategorilerinden birine sokmayı başaran Logan: Wolverine filmiyle yaşamıştı. Hugh Jackman’ın son kez Wolverine’i canlandırdığı film, hem eleştirmenlerden hem de izleyicilerden tam puan almıştı. Jackman’ın rolü bırakmasıyla Wolverine karakterini kimin canlandıracağı büyük merak konusu haline geldi. Şimdiye kadar kulislerde gezinen isimler Harry Potter serisinin yıldız oyuncusu Daniel Radcliffe ve yakışıklı oyuncu Tom Hardy olmuştu.

wolverine-Egerton-header

Son olarak Rocketman filmindeki Elton John rolüyle büyük beğeni toplatan genç aktör Taron Egerton’ın, Wolverine karakterine en yakın oyuncu olduğu iddiası gündeme bomba gibi düştü. Ünlü çizgi roman yazarı Mark Millar'ın sosyal medyada yaptığı paylaşıma göre Wolverine'in yeni beyaz perde temsilcisi Taron Egerton olacak. Kingsman serisinin genç Eggsy'si olarak da seyircilerin aklında yer eden Egerton'dan henüz konuya dair bir açıklama gelmedi.

Yakın zamanda Egerton Wolverine rolünün kendisine verildiğine dair çıkan dedikodular hakkında; "Bildiğim kadarıyla hepsi asılsız dedikodular. Yeterince tedirgin edici olup olmadığımı bilmiyorum. Yani, Marvel’deki insanlar benim öyle olduğumu düşünürlerse harika, başlamaya hazırım. Ama bence daha iyi adaylar var. Yine de o dünyada bir yerlere dahil olmayı çok isterim." diye cevap vermişti.


PARTNERGören şoke oldu! Herkesin içinde çırılçıplak soyunup...Gören şoke oldu! Herkesin içinde çırılçıplak soyunup...
Oscar ödüllü akörün taciz davasında flaş gelişmeOscar ödüllü akörün taciz davasında flaş gelişme
Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw'dan heyecan dolu yeni kareler Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw'dan heyecan dolu yeni kareler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Wolverine Taron Egerton Hugh Jackman X-Men

En Çok Okunan Trend Haberler

Midibüsten düşerek ölen genç kızın babası konuştu

Midibüsten düşerek ölen genç kızın babası konuştu

ABD ile ipler gerildi! Rusya'dan yeni Türkiye açıklaması

ABD ile ipler gerildi! Rusya'dan yeni Türkiye açıklaması

Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den uyarı

Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den uyarı

Evin ortasında taşla yaşıyorlar!

Evin ortasında taşla yaşıyorlar!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Güven Bana'da yarışan avukat ve pazarcı herkesi duygulandırdı!

Güven Bana'da yarışan avukat ve pazarcı herkesi duygulandırdı!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Hotel Mumbai filmi vizyonda! İşte fragmanı

Hotel Mumbai filmi vizyonda! İşte fragmanı

Korku filmi hayranları bu kez paranoya girdabına girecek

Korku filmi hayranları bu kez paranoya girdabına girecek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sıcak havalarda "nostaljik" sinemayla stres atıyorlar

Sıcak havalarda "nostaljik" sinemayla stres atıyorlar

Ormanya "film seti" oluyor

Ormanya "film seti" oluyor

Oscar ödüllü oyuncu Spacey hakkındaki taciz davası düşürüldü

Oscar ödüllü akörün taciz davasında flaş gelişme

Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw'dan yeni kareler

Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw'dan heyecan dolu yeni kareler

The Red Sea Diving Resort filminden altyazılı fragman

Kaptan Amerika kurtarma operasyonunda

How to Get Away with Murder ekranlara veda ediyor

How to Get Away with Murder ekranlara veda ediyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.