Yeni yapılacak tüm binalara kuş tuğlası şartı geldi

İskoçya' parlementoda alınan kararla birlikte yeni konutlarda uygun ve teknik olarak mümkün olan durumlarda swift tuğlalarının (kırlangıçların içine yuva yapmasına olanak tanıyan , yuva kutusuna benzer şekilde işlev gören bir boşluk içeren içi boş bir yapı) yer alması zorunlu olacak.

NESLİ AZALAN KUŞLAR İÇİN YENİ ADIM

Uygulama, özellikle ağaç deliklerinde ve bina boşluklarında yuva yapan kuş türlerini korumayı hedefliyor. Swift kuşlarının sayısının 1995 yılından bu yana yaklaşık yüzde 60 azaldığı ve bu nedenle kırmızı listeye alındığı belirtildi.

İskoç hükümeti, bu kararın biyolojik çeşitliliği korumak adına önemli bir adım olduğunu vurguladı.

İNGİLTERE İLE FARK DİKKAT ÇEKTİ

Swift tuğlaları konusunda İskoçya’nın aldığı karar, Birleşik Krallık’ın geri kalanıyla karşılaştırıldığında dikkat çekti. İngiltere’de benzer bir düzenleme için yapılan girişimler yıllardır sonuçsuz kalırken, yalnızca planlama rehberlerine dahil edilmesiyle sınırlı kaldı ve yasal zorunluluk haline getirilmedi. Bu durum, geliştiriciler üzerinde bağlayıcı bir yükümlülük oluşturmadığı için eleştirilerin hedefi oldu.

Kararı destekleyen İskoçya hükümeti yetkilileri, uygulamanın hem doğayı korumak hem de şehirlerde yaşayan kuş türlerine yaşam alanı sağlamak açısından önemli olduğunu belirtti. İskoç Yeşiller Partisi’nden Mark Ruskell, uygulamanın gelecekte tüm yeni binalarda kuşlara yaşam alanı sağlayacağını ifade etti.

Uzmanlar, şehirleşme, bina yenilemeleri ve yalıtım çalışmaları nedeniyle kuşların doğal yuva alanlarını kaybettiğini belirtiyor. Swift tuğlalarının, serçe, sığırcık ve kırlangıç gibi diğer türler için de önemli bir yaşam alanı sağlayacağı ifade ediliyor. Bazı ülkelerde uygulanan benzer sistemlerin kuş popülasyonunda toparlanma sağladığı da belirtiliyor.

12 AYLIK SÜREÇLE HAYATA GEÇİRİLECEK

Yeni düzenleme, uygulanmadan önce 12 aylık bir teknik değerlendirme sürecinden geçecek. Bu süreçte bina standartlarının uygunluğu ve uygulamanın teknik detayları netleştirilecek. Alınan kararın, diğer Birleşik Krallık ülkeleri için de örnek teşkil etmesi bekleniyor.