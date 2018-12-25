Yeni yıl mesajları, yılbaşı mesajları ve yeni yıl tebrikleri: Resimli, sevgiliye, kısa yeni yıl mesajları!

2019 yani yeni yıl hepimize ve ülkemize hayırlı olması dileğiyle Mynet ailesi olarak herkese mutluluklar diliyoruz. Yılbaşı zamanı geçmiş yılın üzüntüleri ve hayal kırıklıklarını unutup yeni yıla umutla adım atarız. Bu yılda yeni yıl için umutlarımızı, dileklerimizi sevdiklerimiz ve yakınlarımızla da yeni yıl mesajları ile paylaşacağız. Yılbaşı akşamı ve yeni yılın ilk gününde Twitter, Facebook, Instagram, SMS yoluyla paylaşmaya uygun yeni yıl mesajları derledik.
Yeni yıl için paylaşılan mesajlar, dilekler, tebrikler veya dualar duruma ve kişisel tercihlere göre farklı olabilir. Bu yüzden sizler için kısa yeni yıl mesajları, sevgiliye yeni yıl mesajları, dini yeni yıl mesajları, komik yeni yıl mesajları gibi farklı kategorilerde mesajlar derledik ve hazırladık. Bunların yanında iyi dileklerini ve tebriklerini görseller ile paylaşmak isteyenler için de yazımızın başından sonunda resimli yeni yıl mesajları yerleştirdik.
Yeni yılınızı kutlar, 2019’un size ve ailenize en güzel haberleri müjdelemesini dilerim.
Getirdiği mutluluğun tüm kötülükleri unutturacağı, başarıların tüm başarısızlıkları yok edeceği güzelliklerin hayatını dolduracağı bir yıl dileğiyle.
Bir yıl daha geçti. Mutluluğunun ömür boyu devam etmesini, yaşantında hiçbir şeyin seni üzmemesini diler ve yeni yılını candan kutlarım.
Yeni yılda, her şeyin gönlünüzce olmasını diler, tüm beklentilerinizin gerçekleşmesini temenni ederim. Mutlu yıllar...
2019 yılında da hiç ümitsiz kalmaman ve hayallerine kavuşman dileğimle. İyi ve sağlıklı seneler!
Sevgi bestesinin tınılarını yüreğinizde hissedeceğiniz, ümitlerinizin dostluklarla pekişeceği, gülücüklerinizin hiç bitmeyeceği, sevgi, huzur ve barış dolu bir yıl dileğiyle...
Baharda gelinciklerin en güzel başlangıçları müjdelemesi gibi yeni yılda da tüm güzelliklerin sizinle olması dileğiyle... Nice mutlu yıllara!
Dünyayı değiştirmek istersen kalbine inan, arkadaşlarına güven, sevgine sarıl. Yeni yıl senin başarılarının anahtarıyla tüm kapıları açacaktır. Mutlu yıllar olsun!
Yelkovan akrebe meydan okurken zaman hızla geçerken geriye unutulmamış dostluklar kalır. İyi ki dostumsun. Yeni yılın kutlu olsun.
Bir tebrik mesajının içten ve güzel olması için uzun ve detaylı olmasına gerek yoktur. Kısa bir yeni yıl mesajı da duygularınızı gayet güzel gösterebilir. Yılbaşı akşamı veya ertesi gün yakınlarınızı fazla meşgul etmeyin yeni yıl tebriklerini uzatmadan iletmek isteyenler için öz ama güzel kısa yeni yıl mesajları derledik.
Şeker gibi tatlı, masal gibi güzel bir yıl diliyorum.
Yeni yılda tüm dargınlıkların bitmesi ve barış içinde yaşanması dileğimle...
2019 yılının sağlık, mutluluk, başarı ve bol kazanç getirmesi dilekleriyle. Neşe dolu yıllar!
Acısıyla, tatlısıyla, iyisiyle kötüsüyle bir yıl daha geçti. Hoş geldin yeni yıl. Mutlu yıllar dostum!
Yeni bir yılda yüzünden gülücükler, gönlünden sevgiler eksik olmasın mutlu yıllar.
Yaşamınca güzel yıllar, mutlu yarınlar, dostça dostluklar hep senin olsun. Mutlu Yıllar!
Yeni yılın tüm insanlığa ve ülkemize barış, mutluluk getirmesi dileğiyle yeni yılı kutlu olsun.
Sevdiklerinle beraber nice mutlu ve başarılı yıllar dilerim...
Nerede yaşam varsa, orada umut da vardır. Yeni yılda tüm umutlar ve başarılar seninle olsun.
Mutluluk yağmurları altında şemsiyesiz kalman dileğiyle. Nice mutlu yıllara.
Yeni yılda bütün neşe ve mutluluklar sana gelsin. Mutlu Yıllar!
Çok kazançlı, keyifli, sevgi dolu, başarılı bir yıl olması dileğiyle.
Düşsüz büyük şeyler yapılamaz. 2019 yılında tüm düşlerinizin gerçekleşmesi dileğiyle...
Yeni yıl da umutların gerçek, gerçeklerin mutlulukların sonsuz olsun! İyi Yıllar...
Tabii özel günlerde mutlu etmek istediğimi kişilerin başında eşimiz ve sevgilimiz gelir. Yanınızda veya uzakta her neredeyse sevdiğiniz için en güzel yeni yıl mesajlarını sizin için derledik. Ne kadar romantik bir mesaj istediğinize göre seçip aşkınızla paylaşabilirsiniz.
Mutluluk yağmurları altında şemsiyesiz kalman dileğiyle nice mutlu yıllara sevdiceğim…
Hadi gel tut ellerimi! Benimle yan! Benimle meydan oku her çaresizliğe! Benimle uyu benimle uyan. Birlikte varalım nice yıllara…
Yeni yıl geldiğinde hayatı sıkı sıkıya tutabilmek, sevgiyi bir nebze olsun kaçırmamak, asla ‘keşke’ dememek için düşlerini ikiyle çarp bu kez… Çünkü biz artık ikimiz, biriz. ‘Biz’ olduğumuz sürece de her şeyin üstesinden geliriz. Mutlu yıllar sevgilim.
Seni bir yaşam boyu bitirmek değil de, sana hep hep yeniden başlamak isterim. 2019 yılı kutlu olsun bir tanem.
Yeni yılın ilk saatlerinde seninle birlikte değilim ama yüreğim ve bütün olumlu düşüncelerim seninle birlikte. Yeni yılın kutlu olsun!
Gönlümün meclisinde herkes konuşsun istemem, kimse müdahale etmesin aşka… Yer gök şahidimdir ki siyasi görüşüm yoktur senden başka… Yeni nice senelere…
Kalbimi sana emanet etsem korur musun? Dilimin ucundaki cennet sevdamın sonundaki “ömrüm” olur musun? 2019 sana mutluluklar getirsin aşkım.
Onca yıl geçti sevgilim, her yeni yıl bir şeyler getirdi bir şeyler götürdü bizden, ama yılların bana en büyük getirisi her zaman sen oldun. İyi ki varsın yeni yılımız kutlu olsun!
Sen ruhuma cemre diye damlamadıktan sonra ben bu bedende neyleyim… Aşk da sen, hasret de sen, ben de sen… Nice güzel yıllarda birlikte olmak dileklerimle…
Yeni bir yıl daha gelmiş kapımızı çalarken ben yine sana sarılı halde, yine senin yanında olmak istiyorum. Yeni yıla nasıl girersen öyle geçermiş, ben bu yıla da aşkının sıcaklığıyla girmek istiyorum. Seni çok seviyorum.
Sen Allah’a dilenen dilek, göklere uzanan ellerimsin. Sen gözümden süzülen yaş, tek düşüncem, hasretimsin. Sen yaşadığım ömür, en güzel günlerimsin. Yeni yılın kutlu olsun sevgilim.
Yeni yılı gülücükler ve kahkahalar karşılamak, 2019’da da bol bol gülmeyi dileyenler için komik yeni mesajları derledik. Çevrenizi gülümsetmek ve yeni yıla gülerek girmelerini isterseniz aşağıda listelediğimiz komik yeni yıl mesajlarını paylaşabilirsiniz.
Sana yeni yılda hiçbir şey dilemiyorum. Hatta Allah seni bildiği gibi yapsın diyorum. Yani mutluluklar seninle olsun.
Noel babayı şutlarım yeni yılını kutlarım.
Hadi iyisin 1 seneyi daha eline yüzüne bulaştırmadan bitirdin, mutlu yıllar.
Yeni yılı sahanda mı seversin yoksa deplasman da mı? Hepinizin yeni yılı kutlu olsun.
2018′ye elveda, 2019′a merhaba. Hoş geldin yeni yıl, boş gittin geçen yıl.
Yeni yılın kellere saç, hastasına ilaç, züğürte para, sıvacıya mala, işsize iş, dişsize diş, olmayana çocuk, üşüyene gocuk, yemeğe tuz, nazar değmişe hoca, evde kalmışa koca, dırdırcıya akıl, onu çekene sabır, vermesini diler mutlu yıllar dileriz.
Görüyorum. Bu yıl yaşamında büyük değişikler olacak. Bol bol gezecek, okuyacak, film izleyecek, kendine vakit ayıracaksın. Not: Gönderen patronun, kovuldun.
Yeni yıla nasıl girersen öyle geçer derler, bu sene seninle beraber yeni yıla girmiyorum ki bi dahaki yılda da beraber olmayalım, mutlu yıllar.
Yeni yıl için tebrikleri ve sevdikleri için dualarını paylaşmak için dini yeni mesajları listesi de hazırladık. Aşağıdaki mesajlar ile çevrenize yeni yıla ait tebriklerinizi ve onlar için ettiğiniz duaları paylaşabilirsiniz.
İnsan, armağanını içten vermezse ne değeri vardır. Yeni yıllar Allah’ın bizlere verdiği armağandır. En mutlu yıllar seninle olsun. Armağanınla yücel. Mutlu seneler…
Hikmeti sonsuz Rabbimiz bu gelen yeni yılda tüm İslam camiasına hayırlar göndersin.
Rabbim, tüm İslam Alemi'ne, sonsuz hazinesinden güzellikler bahşetsin! Yeni yılınız mübarek olsun.
Fani dünyanın padişahı değiliz biz, gönül hırkalarını yamar giyeriz biz, dostlarla ağlar dostlarla güleriz biz, sevdiklerimize nice yıllar dileriz biz. Yeni bir yıla girerken sevgi ve barış diliyorum. Savaşların, acıların ve felaketlerin, geçip giden koca bir yıl gibi geride kalması umuduyla. Nice Yıllara...
SeIam ve dua ile Allah’a emanet oIun. Her şey gönlünüzce oIsun. Yeni yılınız kutIu oIsun…
Allah’ım, sen evveli ve sonu olmayan cömert, acıyan, ihsanı bol olansın. Bu yeni yılda bize helâl rızıklar ihsan et. Bu sene beni, sevdiklerimi ve Müslümanları şeytanın aldatmasından ve tuzaklarından koru. Nefsimizin kötülüklerine karşı bize yardım et.
Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Allah bizleri affedip ellerimizi dergâhından boş çevirmeyip hepimizin dualarını kabul etsin. Selam ve dua ile Allah’a emanet olun her şey gönlünüzce olsun. Yeni yılınız kutlu olsun…
Kimi zaman bazı şeylerin kısa kesmeden, kolaya kaçmadan zengin bir içerikle söylenmesi gerekir. Sizin de yakınlarınızla paylaşacak, onlara söyleyecek çok şeyiniz varsa sizin için en güzel ve etkileyici uzun yeni yıl mesajlarını listeledik.
Zamanı yapamayacağımızı şeyleri istemekle geçirdiğimiz söylenir. Oysa gücümüz tüm zamanları zorlar. Yeter ki kendimize ve dostlarımızın gücüne inanalım. Yeni yılda inancımızı pekiştirmemiz ve mutlu olmamız dileklerimle...
2018 yılı acılarımızla, sevinçlerimizle geride kalacak. 2019 daha fazla umut, daha fazla sevinç, daha fazla mutluluk getirsin. Yaşamında güzel yıllar, mutlu yarınlar, gerçek dostluklar hep seninle olsun.
Hepimizin tüm ilgisi gelecek olmalıdır, çünkü yaşamımızın geri kalanını orada geçireceğiz. 2019 yılı geleceğimize atacağımız ilk adımdır. Tüm adımlarımızın sağlam olması dileğiyle nice mutlu yıllar dilerim...
İdeal denen şey bir yıldıza benzer, ona hiçbir zaman ulaşamayız ama, tıpkı denizcilere olduğu gibi bize de yolumuzu gösteren odur. Yeni yılda tüm ideallerine kavuşman dileğiyle mutlu yıllar...
Başaramadığınız zaman düş kırıklığına uğrayabilirsiniz ancak, yeniden denemezseniz işte o zaman - sizin için her şey bitmiş demektir. 2019 yılının ülkemiz, ailemiz ve hepimiz için mutlu ve başarılarla dolu olması dileğiyle...
Sevgi bestesinin tınılarını tüm insanların yüreğinde hissedeceği, hüzünlerinizin dostluklarla silineceği, ümitlerinizin hiç bitmeyeceği, sağlık, mutluluk ve başarı dolu bir yılı sevdiklerinizle birlikte geçirmeniz dileğiyle. 2019 yılı size sağlık, mutluluk, başarı ve bol kazanç getirsin! Neşe dolu bir yıl geçirin!
Bembeyaz yağan kar, ne yaşanmışsa yaşansın örter geçmişin hatalarını... Yeni bir gelecek sunar bize ve yeni bir başlangıç... Yeni yılın tüm insanlığa ve ülkemize barış, mutluluk getirmesi dileğiyle yeni yılınızı kutlarım. Her şey gönlünüzce olsun!
Yaşamın kaynağı sevgi ise sevgi bir tutku, tutku bir amaç, amaç bir şeyleri birileriyle paylaşmaksa, paylaşmak dostluk, dostluk hatırlamaksa eğer hep aklımdasınız! Yeni yılda da dostluğumuzun daha da pekişmesi ve ebedi olması dileğimle daha nice mutlu yıllara!
Yine yeni bir yıl var kapımızda. 2018 yılına gireceğimiz şu günlerde istediğiniz her şeyin gerçekleşmesi dileğiyle. Geleceğinizi oluşturacak her yeni gün bir önceki günden daha güzel, isteklerinize uygun ve sizi mutlu edecek şekilde olsun! İyi Seneler!
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