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  4. Yeni yılda E-Ticarete doyacağız

Yeni yılda E-Ticarete doyacağız

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
YAŞAM  | Son Güncelleme

E-ticaret girişimcilerini, KOBİ'leri, mevcut girişimini büyütmek isteyenleri, dijital pazarlama profesyonellerini, şirketlerin e-ticaret ve pazarlama yöneticilerini, pazarlama uzmanlarını, danışmanları, sosyal medya uzmanlarını, marka yöneticilerini belli konular ile alakalı bilgilendirme yapma amacı taşıyan E-Ticaret Sohbetleri Ocak ayında hem İstanbul hem de Antalya’da yapılacak.

Yeni yılda E-Ticarete doyacağız

İstanbul’da 7 Ocak Salı akşamı Eminönü SANTRAL’de ‘Çok Kanallı Perakendecilik (Omnichannel)’ konusunun konuşulacağı etkinlikte Defacto E-Ticaret Operasyonları Müdürü Gökhan Çakmak, Tudors Bilgi Sistemleri Direktörü Savaş Altuntaş ve Teknosa E-Ticaret Müdürü Tahir Yıldız olacak. Ücretsiz etkinliğe katılmak isteyenler http://bit.ly/39rVTG6 adresinden kayıt olabilecek.

Antalya’da 14 Ocak Salı akşamı Double Tree Otel’de ‘E-Ticaret ve E-İhracat Sayesinde İşinizi Nasıl Büyütürsünüz’ konusunun konuşulacağı etkinlikte Netizen Kurucusu Ümit Öncel, Likyaçiftliği Kurucu Ortağı Mehmet İzat ve Ticimax Dijital Pazarlama Yöneticisi Pınar Keleş olacak. Ücretsiz etkinliğe katılmak isteyenler http://bit.ly/36a9L5s adresinden kayıt olabilecek.

E-TİCARETE BAŞLIYORUM EĞİTİM PROGRAMI

İnternetten ürün satmak isteyen ama nereden başlayacağını bilmeyen Kobi ve girişimcilere yapılan uygulamalı eğitim programıyla A'dan Z'ye e-ticarete başlangıç süreçlerinin ele alınacağı ve e-ticarette başarılı olmak için gerekli önemli noktaların paylaşılacağı E-Ticarete Başlıyorum Ocak ayında hem İstanbul hem de Antalya’da yapılacak.

Birbirinden değerli konuşmacıların olacağı “E-ticarete Başlıyorum” adlı ücretsiz eğitim programına yapılacak başvurular sonrasında sadece 40 kişi seçilecek ve eğitim sonunda herkes bir e-ticaret sitesi kurmuş olacak.

İstanbul’da 8 Ocak ve 9 Ocak tarihlerinde 2 gün boyunca yapılacak eğitime başvurmak isteyenler http://bit.ly/2u2Qt41 adresinden kayıt olabilecek. Antalya’da 15 Ocak tarihinde 1 günlük eğitime başvurmak isteyenler http://bit.ly/2MFJLHB adresinden kayıt olabilecek.

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Anahtar Kelimeler:
e-ticaret E-Ticaret sohbetleri

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