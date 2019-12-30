Yeni yılda E-Ticarete doyacağız

İstanbul’da 7 Ocak Salı akşamı Eminönü SANTRAL’de ‘Çok Kanallı Perakendecilik (Omnichannel)’ konusunun konuşulacağı etkinlikte Defacto E-Ticaret Operasyonları Müdürü Gökhan Çakmak, Tudors Bilgi Sistemleri Direktörü Savaş Altuntaş ve Teknosa E-Ticaret Müdürü Tahir Yıldız olacak. Ücretsiz etkinliğe katılmak isteyenler http://bit.ly/39rVTG6 adresinden kayıt olabilecek.

Antalya’da 14 Ocak Salı akşamı Double Tree Otel’de ‘E-Ticaret ve E-İhracat Sayesinde İşinizi Nasıl Büyütürsünüz’ konusunun konuşulacağı etkinlikte Netizen Kurucusu Ümit Öncel, Likyaçiftliği Kurucu Ortağı Mehmet İzat ve Ticimax Dijital Pazarlama Yöneticisi Pınar Keleş olacak. Ücretsiz etkinliğe katılmak isteyenler http://bit.ly/36a9L5s adresinden kayıt olabilecek.

E-TİCARETE BAŞLIYORUM EĞİTİM PROGRAMI

İnternetten ürün satmak isteyen ama nereden başlayacağını bilmeyen Kobi ve girişimcilere yapılan uygulamalı eğitim programıyla A'dan Z'ye e-ticarete başlangıç süreçlerinin ele alınacağı ve e-ticarette başarılı olmak için gerekli önemli noktaların paylaşılacağı E-Ticarete Başlıyorum Ocak ayında hem İstanbul hem de Antalya’da yapılacak.