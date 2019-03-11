Mynet Trend

İlginç! Havada uçuyor ve havlıyorlar!

Cenk Karanlık Cenk Karanlık
İLGİNÇ HABERLER  | 11.03.2019 14:38 | Son Güncelleme

Yeni Zelanda'da çiftçiler ve çobanlar, köpekler yerine drone kullanmaya başladı. Hayvanların, havlamayı da taklit edebilen drone'lara hemen alıştığı belirtiliyor.

İlginç! Havada uçuyor ve havlıyorlar!

İnsansız hava araçları teknolojisindeki gelişmelere bir yenisi daha eklendi. Çoban köpekleri yerine geliştirilen drone'lar tarım alanında hizmet vermeye başladı.

Yeni Zelanda merkezli drone üreticisi DJI Mavic Enterprise tarafından geliştirilen teknoloji, ayrıca sesleri kaydedip defalarca hoparlörden çalabiliyor. Böylece havlama gibi sesler geniş bir alanda kullanılabiliyor.

Firmanın drone uzmanı Adam Kerr, "Son iki yıl içinde çiftçiler kirli, tehlikeli ya da sıkıcı işler için drone teknolojisinden yardım almaya başladı" dedi. Kerr, şimdilik bu teknolojinin sadece tarım alanında kullanılacağını belirtti.

SOĞUK GÜNLERDE UÇURMAK İDEAL'

North Canterbury'de bir koyun ve sığır çiftliğinde çobanlık yapan Corey Lambeth de bu durumdan gayet memnun olduklarını söyledi.

Lambeth, "Dışarı bile çıkmak istemediğim soğuk kış günleri uçurmak en ideali. Dolayısıyla drone uçuruyorum, böylece sürüden hiçbir hayvanın tellerin dışına çıkmadığından emin oluyorum" dedi.

Lambeth ayrıca dişi koyunların yavrulama döneminde drone'un zoom özelliği sayesinde hayvanları rahatsız etmeden süreci yakından takip edebildiklerini söyledi.

'HAYVANLAR DRONE'A HİÇ SALDIRMADI'

Çobanlara göre dronelar, hayvanları köpekler kadar rahatsız etmiyor. Lambeth, "Bazen çoban köpekleri çok yaklaştığında, inekler buzağıları korumak için çoban köpeklerine saldırabiliyor. Ama drone'lara karşı hiç böyle bir şey yapmadılar" diye konuştu.

Lambeth'in işvereni Ben Crossley de bu yeni teknolojinin hem paradan hem de zamandan tasarruf sağladığını söyledi. Crossley, "Bazen bir su sızıntısını bulmak yarım gününüzü alabilir. Ama drone kullanarak en fazla bir saat içinde sorunu çözebiliyorsunuz" dedi.

KÖTÜ TARAFLARI DA VAR

Ancak teknolojinin handikapları da var. Zorlu hava şartlarında drone uçurmadıklarını söyleyen Corey Lambeth, "Gerçekten zorlu koşullarda, yağmurlu havalarda uçuramıyorsunuz. Büyük ihtimalle yakında kış şartlarına dayanıklı modeller de yapacaklardır. Ama şimdilik yağmurlu havalarda yine köpek kullanmak gerekiyor" dedi.

Lambeth ayrıca ne kadar kolaylık sunsa da teknolojinin insanların en iyi dostlarından olan köpeklerin yerini alamayacağını savundu. Droneları sürekli şarj etmek zorunda olduklarını hatırlatan Lambeth, "Ayrıca bir drone'un ömrü, iyi bakılmış bir köpeğin 10 yıllık hizmet süresiyle yarışamaz" ifadelerini kullandı.

PARTNERBu çukur 224 yıldır kazılıyor ama dibini kimse görmediBu çukur 224 yıldır kazılıyor ama dibini kimse görmedi
Kucağındaki çocukla metrelerce havaya fırladıKucağındaki çocukla metrelerce havaya fırladı
Selfie çekmek istedi, büyük şok yaşadıSelfie çekmek istedi, büyük şok yaşadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Yeni Zelanda drone Çoban köpeği havlamak

En Çok Okunan Trend Haberler

Canan Karatay, çiğ köfte için bakın ne dedi... Zararlı mı?

Canan Karatay, çiğ köfte için bakın ne dedi... Zararlı mı?

Otomotiv devi ilk adımı attı! 'Talep çok daha fazla olacak'

Otomotiv devi ilk adımı attı! 'Talep çok daha fazla olacak'

Evde iki yumurta haşlayan adam hayatının şokunu yaşadı!

Evde iki yumurta haşlayan adam hayatının şokunu yaşadı!

Vodafone Park'ı sallayan güzel

Vodafone Park'ı sallayan güzel

İlginizi Çekebilir

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Damat düğünde pastayla şaka yapan gelini tokatladı!

Damat düğünde pastayla şaka yapan gelini tokatladı!

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın!

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın!

Bir anda yanında belirdi! Uyuyan kadına saldırdı

Bir anda yanında belirdi! Uyuyan kadına saldırdı

Büyük rezillik! Herkesin gözü önünde 'ölüyü diriltti!'

Büyük rezillik! Herkesin gözü önünde 'ölüyü diriltti!'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Usta ellerde ihtişamlı ilk hallerine geri dönüyorlar

Usta ellerde yeniden hayat buluyorlar

Otomobilin çarptığı kadın, kucağındaki çocukla metrelerce havaya fırladı

Kucağındaki çocukla metrelerce havaya fırladı

Selfie çekmeye çalışan kadına jaguar saldırdı

Selfie çekmek istedi, büyük şok yaşadı

Düğün konvoyunun önünü kesip zarf isteyen sürücüye tepki

Zarf için tünel kapattı

Dehşete düşüren görüntü! Sigarasını barut fıçısına attı

Dehşete düşüren görüntü!

Tam 116 yaşında! İşte dünyanın en yaşlı kadını

Yaşını duyan inanamıyor! İşte dünyanın en yaşlısı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.