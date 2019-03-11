İlginç! Havada uçuyor ve havlıyorlar!

İnsansız hava araçları teknolojisindeki gelişmelere bir yenisi daha eklendi. Çoban köpekleri yerine geliştirilen drone'lar tarım alanında hizmet vermeye başladı.

Yeni Zelanda merkezli drone üreticisi DJI Mavic Enterprise tarafından geliştirilen teknoloji, ayrıca sesleri kaydedip defalarca hoparlörden çalabiliyor. Böylece havlama gibi sesler geniş bir alanda kullanılabiliyor.

Firmanın drone uzmanı Adam Kerr, "Son iki yıl içinde çiftçiler kirli, tehlikeli ya da sıkıcı işler için drone teknolojisinden yardım almaya başladı" dedi. Kerr, şimdilik bu teknolojinin sadece tarım alanında kullanılacağını belirtti.

SOĞUK GÜNLERDE UÇURMAK İDEAL'

North Canterbury'de bir koyun ve sığır çiftliğinde çobanlık yapan Corey Lambeth de bu durumdan gayet memnun olduklarını söyledi.

Lambeth, "Dışarı bile çıkmak istemediğim soğuk kış günleri uçurmak en ideali. Dolayısıyla drone uçuruyorum, böylece sürüden hiçbir hayvanın tellerin dışına çıkmadığından emin oluyorum" dedi.

Lambeth ayrıca dişi koyunların yavrulama döneminde drone'un zoom özelliği sayesinde hayvanları rahatsız etmeden süreci yakından takip edebildiklerini söyledi.