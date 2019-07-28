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Yenibosna'da taksiciler birbirine girdi

mustafa.saygin mustafa.saygin
YAŞAM  | 28.07.2019 09:43 | Son Güncelleme

E-5 karayolu Yenibosna yan yol otobüs duraklarında taksiciler “sıra” kavgası yüzünden birbirine girdi. Küfürlerin havada uçuştuğu kavgada tarafları vatandaşlar ayırdı.

Yenibosna'da taksiciler birbirine girdi

Olay, dün saat 11.15 sıralarında E-5 karayolu Yenibosna yan yol Edirne istikameti Kuleli otobüs duraklarında meydana geldi. İddiaya göre taksici otobüs duraklarında beklediği esnada arkadan gelen bir başka taksici önündeki meslektaşına “sıra benim” dedi. Taksicinin bunu kabul etmemesi üzerinde aralarında sözlü tartışma başladı. Tartışmada tarafların birbirine küfürle karşılık vermesi üzerine ortam daha da gerildi.

VATANDAŞLARA ARAYA GİRDİ

Şahısların birbirine vuracağını fark eden vatandaşlar araya girdi. Tarafları birbirinden uzaklaştırmak için çaba sarf eden vatandaşlar, taksicileri sakinleştirmeye çalıştı. Bir süre sonra tarafların uzaklaştırılarak birbirinden ayrıldı.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
taksici kavga yenibosna

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