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Yeniden evlenen Petek Dinçöz'e eşi Nida Büyükbayraktar'dan dudak uçuklatan düğün hediyesi!

26.08.2022 16:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aylar önce Serkan Kodaloğlu ile evliliğini bitiren ünlü şarkıcı Petek Dinçöz, sonrasında oğluyla birlikte Miami'ye yerleşmişti. Dinçöz, geçtiğimiz günlerde gençlik aşkı Nida Büyükbayraktar ile nikah masasına oturmuştu. Nida Büyükbayraktar'ın Petek Dinçöz'e verdiği düğün hediyesinin fiyatı ise dudak uçuklattı.

Yeniden evlenen Petek Dinçöz'e eşi Nida Büyükbayraktar'dan dudak uçuklatan düğün hediyesi!

Oğlunun babası Serkan Kodaloğlu ile evliliğini geçtiğimiz aylarda sonlandıran şarkıcı Petek Dinçöz, sonrasında gençlik aşkı Nida Büyükbayraktar ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Büyükbayraktar ile nişanlanan isim, son olarak Beşiktaş'taki bir otelde dünyaevine girdi.

EŞİNDEN PETEK DİNÇÖZ'E DUDAK UÇUKLATAN DÜĞÜN HEDİYESİ!

Beşiktaş'taki lüks bir otelde dünyaevine giren ünlü çifti, tören boyu aileleri ve yakın dostları yalnız bırakmadı.

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Mutlu gününde şıklığıyla dikkat çeken taze gelin Petek Dinçöz, düğününde şarkı söylerken; Dinçöz'ün eşi Nida Büyükbayraktar'ın eşine hediyesi ise duduk uçuklattı.

1 MİLYON 300 TL DEĞERİNDE SAAT HEDİYE ETTİ!

Ünlü şarkıcının eşi Nida Büyükbayraktar, Petek Dinçöz'e 1 milyon 300 bin TL değerinde bir saat hediye etti.

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Petek Dinçöz evlilik serkan kodaloğlu ünlü şarkıcı gününde
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