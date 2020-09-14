Mynet Trend
  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Sinema TV
  4. Yeniden Joker olması için Joaquin Phoenix’e 50 milyon dolar

Yeniden Joker olması için Joaquin Phoenix’e 50 milyon dolar

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
SİNEMA TV  | Son Güncelleme

Vizyona girdiği gibi olay yaratan başrol oyuncusu Joaquin Phoenix’e En İyi Erkek Oyuncu dalında Oscar ödülü kazandıran Joker filminin devamı için 50 milyon dolar teklif edildiği öne sürüldü.

Yeniden Joker olması için Joaquin Phoenix’e 50 milyon dolar

Joker filmiyle bu yıl En İyi Erkek Oyuncu dalında Oscar ödülünü kazanan ABD'li oyuncu Joaquin Phoenix'e Joker 2 ve Joker 3 için 50 milyon dolar teklif edildiği iddia edildi.

The Mirror'a konuşan sektörden bir kaynak Phoenix'in iki devam filmi için görüşme yaptığını öne sürerek, "Joaquin önce tek bir Joker filmi yapma niyetindeydi. Ancak şimdi bu konudaki tavrı değişti. Geçen yılki tartışmalara rağmen karakteri tekrar oynamak istediğini söylüyor. Hala görüşme aşamasındalar ancak senaryolar yazılıyor ve Joaquin bununla çok meşgul" ifadelerini kullandı.

İddialar arasında, yapımcı şirket Warner Bros'un iki devam filmi için Phoenix'e 50 milyon dolar önerdiği de yer aldı.

DC Comics karakteri Joker'in ortaya çıkış hikayesini anlatan Joker filmi, 1 milyar dolar gişe hasılatına ulaşarak rekor kırmıştı.

The Joker filminde canlandırdığı rolüyle Phoenix, Oscar'ın yanı sıra Altın Küre ve BAFTA'da da En İyi Erkek Oyuncu ödüllerini kazanmıştı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İğrenç olay! Cami imamı küçük kızı taciz ettiİğrenç olay! Cami imamı küçük kızı taciz etti
Tarih belli oldu! Efsane dizi 8 yıl aradan sonra geri dönüyor Tarih belli oldu! Efsane dizi 8 yıl aradan sonra geri dönüyor
Ünlü müzisyenlerin hiç bilinmeyen yönleri bu filmlerdeÜnlü müzisyenlerin hiç bilinmeyen yönleri bu filmlerde
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Trend Haberler
Dünyada ilk kez! Yeni James Bond'u yapay zeka seçti
Dünyada ilk kez! Yeni James Bond'u yapay zeka seçti
Fotoğraflarda 5 kilo daha zayıf gözükmenizi sağlayan hile!
Fotoğraflarda 5 kilo daha zayıf gözükmenizi sağlayan hile!
Bonkör Tom Cruise ekibi için devasa gemi kiraladı
Bonkör Tom Cruise ekibi için devasa gemi kiraladı
Merakla beklenen Yüzüklerin Efendisi dizisi ne zaman yayınlanacak?
Merakla beklenen Yüzüklerin Efendisi dizisi ne zaman yayınlanacak?
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Merakla beklenen Yüzüklerin Efendisi dizisi ne zaman yayınlanacak?
Merakla beklenen Yüzüklerin Efendisi dizisi ne zaman yayınlanacak?
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
'Genç arkadaşlarımın cinsellikleri çok fazla ön plana çıktı'
'Genç arkadaşlarımın cinsellikleri çok fazla ön plana çıktı'
Aşk, entrika, ihanet... İşte sinemanın en iyileri!
Aşk, entrika, ihanet... İşte sinemanın en iyileri!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gossip Girl'ün devam dizisi için hazırlıklar son aşamada! Ekip ay sonu sete çıkıyor
Tarih belli oldu! Efsane dizi 8 yıl aradan sonra geri dönüyor
Billie Piper'ın I Hate Suzie dizisindeki sahneleri izleyicileri şaşırttı
Dizideki bitmek bilmeyen sahne şoke etti! Hayranları şaştı kaldı
Transformers 5: Son Şövalye konusu nedir? Transformers 5 fragmanı ve oyuncuları
İnsanlar robotlara karşı büyük savaşa hazırlanıyor
The Witcher: Blood Origin’de başrole en yakın isim Jason Momoa
Yeni Witcher, Jason Momoa mı olacak?
Yeni James Bond filmi No Time To Die'dan fragman
İzlerken başınız dönecek! James Bond filminden yeni fragman
Jason Statham ve Guy Ritchie iş birliğinde yeni bir film daha geliyor: Five Eyes
Jason Statham ve Guy Ritchie iş birliğinde yeni bir film daha geliyor: Five Eyes
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.