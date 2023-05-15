MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Yeniden Refah Partisi'nden aday olan Davut Güloğlu milletvekili oldu mu?

Yeniden Refah Partisi'nden aday olan Davut Güloğlu milletvekili oldu mu?

15.05.2023 09:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeniden Refah Partisi İstanbul 1. Bölge 2. sıradan milletvekili adayı olan Davut Güloğlu'nun durumu da merak konusu oldu. Şarkıcı Davut Güloğlu mecliste yer alabilecek mi? İşte resmi olmayan seçim sonuçlarına göre Davut Güloğlu'nun durumu...

Yeniden Refah Partisi'nden aday olan Davut Güloğlu milletvekili oldu mu?

Yüksek Seçim Kurulu’nun kesim seçim sonuçlarını açıklamasının ardından partilerin illerden çıkaracağı milletvekilleri de belli olmaya başladı. Mehmet Aslantuğ ve İrfan Değirmenci gibi ünlü isimler meclise giremezken Davut Güloğlu da merak edilen isimler arasında yer aldı.

Şarkıcı Davut Güloğlu, Yeniden Refah Partisi İstanbul 1. Bölge 2. sıradan milletvekili adayı olarak gösterildi.

Meclise girebildiler mi? Gece yarısı paylaştı Meclise girebildiler mi? Gece yarısı paylaştı

BAŞKAN YARDIMCISI GÖREVİ BULUNUYOR

Resmi olmayan rakamlara göre; Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan İstanbul Milletvekili seçildi. Genel Başkan Yardımcılarından Cemil Çolak ile Genel Başkan Danışmanı Davut Güloğlu ise İstanbul'dan milletvekili seçilebilmek için yeterli oyu alamadı.

Güncellenen seçim sonuçlarını anbean buradan takip edebilirsiniz.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Crop giyip dekolteli poz verdi! Beğeni butonu çöktü Crop giyip dekolteli poz verdi! Beğeni butonu çöktü
Cinsiyet değiştirmişti! Son haline yorum yağdıCinsiyet değiştirmişti! Son haline yorum yağdı
İstifa sonrası Şahan Gökbakar'dan ilk paylaşımİstifa sonrası Şahan Gökbakar'dan ilk paylaşım
Anahtar Kelimeler:
seçim Davut Güloğlu

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan partililere seslendi: Birileri mutfakta biz balkondayız

Erdoğan partililere seslendi: Birileri mutfakta biz balkondayız

İYİ Parti'den adaydı... Eski futbolcu Gökhan Zan milletvekili seçildi mi?

İYİ Parti'den adaydı... Eski futbolcu Gökhan Zan milletvekili seçildi mi?

Meclise girebildiler mi? Gece yarısı paylaştı

Meclise girebildiler mi? Gece yarısı paylaştı

Sarıgül aday olmuştu! Erzincan'daki seçim sonuçları belli oldu

Sarıgül aday olmuştu! Erzincan'daki seçim sonuçları belli oldu

Bahçeli, Erbakan, Bilgin, Nebati… O isimler TBMM’de

Bahçeli, Erbakan, Bilgin, Nebati… O isimler TBMM’de

Kemal Kılıçdaroğlu: 'Erdoğan beklediği sonucu alamadı'

Kemal Kılıçdaroğlu: 'Erdoğan beklediği sonucu alamadı'

İlginizi Çekebilir

Tam 4 metre uzunluğunda! Çıkartılması bile 90 dakika sürdü

Tam 4 metre uzunluğunda! Çıkartılması bile 90 dakika sürdü

Sosyal medya bu öğretmeni konuşuyor! Seksi TikTok videoları...

Sosyal medya bu öğretmeni konuşuyor! Seksi TikTok videoları...

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markaların giyim ürünlerinde %40'a varan indirim

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markaların giyim ürünlerinde %40'a varan indirim

Türkiye 11 yıldır katılmıyordu! Tarihinde ilk kez yapılacak...

Türkiye 11 yıldır katılmıyordu! Tarihinde ilk kez yapılacak...

Henüz 11 yaşında ama o bir dahi! Einstein’dan daha zeki...

Henüz 11 yaşında ama o bir dahi! Einstein’dan daha zeki...

Anneler Günü Fırsatları kapsamında onlarca kategorideki binlerce üründe indirim

Anneler Günü Fırsatları kapsamında onlarca kategorideki binlerce üründe indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.