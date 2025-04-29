Yenidoğan bebek sünnet oldu, doktorun hatası hayatını mahvetti! Yaşam savaşı veriyor...

Tim ve Gabrielle Groth, yenidoğan oğulları Cole'un sünnet edilmesini kabul ettiklerinde bunun rutin bir işlem olacağını düşünmüşlerdi fakat bebekleri günlerce yaşam mücadelesi verdi.

New Yorklu çift, Morgan Stanley Çocuk Hastanesi'nde yapılan ve iddiaya göre felaketle sonuçlanan ameliyatın ardından yaşadıkları yıkımı anlattı. Tim, GoFundMe sayfasında Cole'un doğuştan kalp rahatsızlığıyla büyük bir mücadeleyi yeni atlattığını ve 16 Nisan'da taburcu olmaya hazırlandığını ancak taburcu olmadan iki gün önce, sünnet olan bebeğinin neredeyse kan kaybından öleceğini söyledi.

ORGANLARI HASAR GÖRDÜ!

Aile, Cole'un çok fazla kan kaybettiğini ve bunun böbrekleri, karaciğeri, bağırsakları ve beyni de dahil olmak üzere hayati organlarında felaket boyutunda hasara yol açtığını, nöbetler geçirdiğini ve durumunun kritik hale geldiğini söylüyor.

Birkaç gün sonra çifte, oğullarının bağırsaklarının kan akışı yetersizliğinden dolayı ölmeye başladığı ve ölü dokunun çıkarılması için acil ameliyata alınması gerektiği söylendi. Tim, 20 Nisan'da dehşet verici olaylar zincirini ayrıntılı olarak şöyle yazdı: "Onu sünnet ettikten sonra bağırsaklarının beş parçasının öldüğünü ve siyaha döndüğünü buldular ve karnında dışkı vardı. Ölü bağırsakları almak zorunda kaldılar ve daha fazla bölümün ölebileceği konusunda uyardılar.'

Ailesi, Cole'un durumunun kritik olduğunu söyledi. Morgan Stanley Çocuk Hastanesi'nden bir sözcü DailyMail.com'a yaptığı açıklamada, hasta gizliliği nedeniyle konu hakkında yorum yapamayacaklarını söyledi.

ABD'de sünnet, penisin geri kalan kısmını koruyan kelepçeler kullanılarak yapılırken, sünnet derisi çıkarılır.Rutin bebek sünnetlerinde, dokuyu yakmak veya kapatmak için ısı kullanan dağlama yöntemi kullanılmıyor çünkü yanık veya doku hasarı riski çok yüksek. Bazı tıp uzmanları, bu prosedürün bebeklerde idrar yolu enfeksiyonu (İYE) riskinin daha düşük olması ve ileriki yaşlarda HIV ve diğer bazı cinsel yolla bulaşan enfeksiyon (CYBE) riskinin azaltılması gibi bazı faydalar sağlayabileceğini iddia ediyor.

HER YIL 100'DEN FAZLA BEBEK ÖLÜYOR

Stamford Medicine, sünnetin en sık görülen komplikasyonlarından birinin kanama olduğunu belirtiyor. İşlem sırasında beklenen kan kaybı sadece birkaç damladır ve gazlı bezlerle kolayca tedavi edilebilir. Bunu aşan kanamalar komplikasyon olarak değerlendirilir. Yapılan bir araştırmaya göre ABD'de her yıl 100'den fazla yenidoğan sünnetiyle ilgili ölüm gerçekleşiyor ve bu sayı tüm nedenlere bağlı erkek yenidoğan ölümlerinin yaklaşık %1,3'üne denk geliyor.