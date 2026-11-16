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San Francisco Bildirisi imzalandı: ABD ve 9 ülkeden yapay zeka işbirliği!

ABD ile 9 ülke arasında yapay zeka alanında tedarik zinciri ve kritik altyapının güçlendirilmesi konusunda işbirliğini öngören bildiri imzalandı.

San Francisco Bildirisi imzalandı: ABD ve 9 ülkeden yapay zeka işbirliği!

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, "silikon tedarik zinciri" oluşturulmasını hedefleyen uluslararası Pax Silica girişimine taraf olan ülkeler ile ABD arasında yeni bir yapay zeka anlaşmasına varıldı.

İŞTE İMZA ATAN ÜLKELER

"San Francisco Bildirisi", ABD ile Avustralya, Hindistan, İsrail, Japonya, Güney Kore, Katar, Singapur, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve İngiltere arasında, ileri düzey yapay zeka teknolojilerinin geliştirilmesi için gerekli kritik altyapının ve tedarik zincirinin güçlendirilmesini mümkün kılıyor.

Ekonomik güvenliğin ulusal güvenliğin temel unsurlarından biri olduğunu teyit eden bildiri, yapay zeka alanındaki ortak hedeflerin hayata geçirilmesine yönelik çalışma grubu kurulmasını öngörüyor.

Bildiri, yapay zeka tedarik zinciri açısından önemli yazılım, materyal bilgi ve bileşen gibi hassas teknolojiler ile fiziksel ve dijital altyapılara yönelik herhangi bir tehdidin katılımcıların ekonomik ve ulusal güvenliğine büyük risk teşkil edeceğini vurguluyor.

PAX SILICA GİRİŞİMİ NEDİR?

Washington yönetimi, Aralık 2025'te kritik mineraller, enerji ve yapay zeka altyapısı gibi alanları kapsayan "silikon tedarik zinciri" oluşturulmasına yönelik "Pax Silica" adlı işbirliği girişimini duyurmuştu.

ABD'nin öncülüğünde kurulan "Pax Silica" girişiminde Japonya, İsrail, Avustralya, Singapur, Hollanda, İngiltere, Güney Kore, Birleşik Arap Emirlikleri ve Hindistan yer alıyor.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yapay zeka abd
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