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  4. Yenidoğan çetesi skandalına sessiz kalmadı! Candaş Tolga Işık isyan etti! 'Bildiğim hiçbir küfür...'

Yenidoğan çetesi skandalına sessiz kalmadı! Candaş Tolga Işık isyan etti! 'Bildiğim hiçbir küfür...'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
18.10.2024 13:21
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Yenidoğan bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan yenidoğan çetesi skandalına tepkiler bütüyor. Gazeteci Candaş Tolga Işık da bu skandala sessiz kalmadı ve sosyal medyada 'Bidiğim hiçbir küfür, hiçbir hakaret yetmiyor bu kansızlara...' diyerek isyan etti.

Yenidoğan çetesi skandalına sessiz kalmadı! Candaş Tolga Işık isyan etti! 'Bildiğim hiçbir küfür...'

Tüm Türkiye yenidoğan bebek çetesi skandalını konuşuyor. Bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç elde ettikleri belirlenen çete hakkında ortaya çıkan yeni detaylar adeta kan donduruyor.

DETAYLAR KAN DONDURDU

Yenidoğan çetesine yönelik hazırlanan iddianamede; maktul bebeklerin her türlü enfeksiyona açık olan yenidoğan yoğun bakım ünitelerine yatırıldığı, bu şekilde bazı bebeklerin enfeksiyon kapmasına, bazılarının da ölümüne neden olunduğu belirtildi.

Yenidoğan çetesindeki şüphelilerin usulsüz şekilde düşümünü yaptıkları ilaçları hastaneden çıkarıp satarak maddi kazanç elde ettikleri de ifade edildi.

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Yenidoğan çetesi skandalı sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Ünlü isimlerde bu duruma tepki gösterdi. Bu duruma kayıtsız kalmayanlardan biri de Gazeteci Candaş Tolga Işık oldu.

'BEBEK KATİLLERİ, TECAVÜZCÜLER, İNSAN KASAPLARI...'

Işık sosyal medyada yaptığı paylaşımda; ''Aklımı yitireceğim 'Yenidoğan Çetesi' ne Allah belanızı versin sizin. Bidiğim hiçbir küfür, hiçbir hakaret yetmiyor bu kansızlara. Bebek katilleri, tecavüzcüler, insan kasapları... nasıl bir zamana denk geldik lanet olsun arkadaş.'' ifadelerini kullandı.

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