Yenidoğan doktorundan şeytana parmak ısırtacak plan: "Karımı kaçırıp işkence yapana para veriyorum! Hepsini kameraya çekin"

ABD'nin başkenti Washington'da yenidoğan doktoru olarak görev yapan 57 yaşındaki Dr. Ronald Ilg, 2018'de güzellik uzmanı eşi Jennifer'ı kaçırıp dövmesi için bir tetikçiye 55 bin dolardan fazla para ödedi. Doktor ayrıca karısı kendisiyle tekrar bir araya gelmeyi kabul edene kadar ona eroin enjekte edilmesini istedi.
Doktorun tüyleri diken diken eden planını gazeteci Carl Miller ortaya çıkardı. Miller, internetin derinliklerindeki bir kiralık katil servisine gönderilen ve üzerinde Jennifer'ın adı, resmi ve adresinin yanı sıra kendisine nasıl işkence yapılacağına dair ayrıntılı bir talimat listesi bulunan mesajları bulup kadına haber verdi.
Doktor, Mart 2020'de, Jennifer'ın adını ve adresini hedef olarak gösterdi ve iş için 55 bin dolar Bitcoin teklif etti. Mesajında şunları kaydetti:
"Hedef, iki aileyi yok etti ve hiçbir şey yapmamış gibi çekip gitti. Hedefin yedi günlüğüne kaçırılmasını istiyorum. Alıkonduğu süre boyunca günde en az iki kez eroin enjekte edilecek. Bunu kendi başına yapması öğretilecek ve kendi başına yaparken çekilmiş fotoğraf ve videoları toplanacak."
Ayrıca “Babası ve çocukları dahil olmak üzere tüm ailesinin can sağlığının bu kuralları yerine getirmesine bağlı olduğu kendisine söylenmelidir" şeklinde bir gözdağı da yer aldı.
Yine, “Büyük oğlunun eroin bağımlısı olması büyük talihsizlik olur. Ya da babasının ciddi şekilde dövülmesi veya köpeğinin katledilmesi" gibi korkunç planlar da doktorun mesajında bulunuyordu.
Doktorun Jennifer ve tetikçiden talepleri ise şöyleydi:
"1. Tüm mahkeme işlemlerini derhal durdurması
Doktor, tüm bu taleplerin yerine getirilmesi halinde tetikçiye ekstra 30 bin dolar ödeme teklif etti.
Tetikçi 400 bin sterlinden fazla para aldı ancak hiç cinayet işlemedi çünkü bu bir para dolandırıcılığıydı.
Yenidoğan doktoru Ronald Ilg, 2023 yılında sekiz yıl hapis cezasına çarptırıldı.