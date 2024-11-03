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Yenidoğan doktorundan şeytana parmak ısırtacak plan: "Karımı kaçırıp işkence yapana para veriyorum! Hepsini kameraya çekin"

03.11.2024 13:07
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ABD'de ünlü yenidoğan doktoru Ronald Ilg'in kendisi terk eden eşiyle ilgili şeytani planı duyanların tüylerini ürpertiyor. Cani adam, internette bulduğu suçlulardan karısını kaçırıp kendisine dönmeyi kabul edene kadar işkence yapmalarını istedi. İşkencede kadının kendi kendine zorla uyuşturucu alması ve bunu yaparken fotoğraf ve videolarının çekilmesi gibi detaylar yer alıyordu.

Yenidoğan doktorundan şeytana parmak ısırtacak plan: "Karımı kaçırıp işkence yapana para veriyorum! Hepsini kameraya çekin"

ABD'nin başkenti Washington'da yenidoğan doktoru olarak görev yapan 57 yaşındaki Dr. Ronald Ilg, 2018'de güzellik uzmanı eşi Jennifer'ı kaçırıp dövmesi için bir tetikçiye 55 bin dolardan fazla para ödedi. Doktor ayrıca karısı kendisiyle tekrar bir araya gelmeyi kabul edene kadar ona eroin enjekte edilmesini istedi.

KİRALIK KATİL SİTESİNDE İLAN VERDİ

Doktorun tüyleri diken diken eden planını gazeteci Carl Miller ortaya çıkardı. Miller, internetin derinliklerindeki bir kiralık katil servisine gönderilen ve üzerinde Jennifer'ın adı, resmi ve adresinin yanı sıra kendisine nasıl işkence yapılacağına dair ayrıntılı bir talimat listesi bulunan mesajları bulup kadına haber verdi.

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ŞEYTANİ PLAN

Doktor, Mart 2020'de, Jennifer'ın adını ve adresini hedef olarak gösterdi ve iş için 55 bin dolar Bitcoin teklif etti. Mesajında şunları kaydetti:

KARISINI SUÇLULARA HEDEF GÖSTERDİ: YEDİ GÜNLÜĞÜNE KAÇIRIN, UYUŞTURUCU ENJEKTE EDİN

"Hedef, iki aileyi yok etti ve hiçbir şey yapmamış gibi çekip gitti. Hedefin yedi günlüğüne kaçırılmasını istiyorum. Alıkonduğu süre boyunca günde en az iki kez eroin enjekte edilecek. Bunu kendi başına yapması öğretilecek ve kendi başına yaparken çekilmiş fotoğraf ve videoları toplanacak."

KARISINA GÖZDAĞI VERDİ

Ayrıca “Babası ve çocukları dahil olmak üzere tüm ailesinin can sağlığının bu kuralları yerine getirmesine bağlı olduğu kendisine söylenmelidir" şeklinde bir gözdağı da yer aldı.

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Yine, “Büyük oğlunun eroin bağımlısı olması büyük talihsizlik olur. Ya da babasının ciddi şekilde dövülmesi veya köpeğinin katledilmesi" gibi korkunç planlar da doktorun mesajında bulunuyordu.

TALEPLERİNİ SIRALAYIP EKSTRA PARA TEKLİF ETTİ

Doktorun Jennifer ve tetikçiden talepleri ise şöyleydi:
"1. Tüm mahkeme işlemlerini derhal durdurması

  1. Derhal kocasına geri dönüp evliliklerini ve ilişkilerini düzeltmesi
  2. Ağzını kapalı tutup kimseye bir şey söylememesi"

Doktor, tüm bu taleplerin yerine getirilmesi halinde tetikçiye ekstra 30 bin dolar ödeme teklif etti.

DOLANDIRICI, CANİ DOKTORU AĞINA DÜŞÜRDÜ

Tetikçi 400 bin sterlinden fazla para aldı ancak hiç cinayet işlemedi çünkü bu bir para dolandırıcılığıydı.

Yenidoğan doktoru Ronald Ilg, 2023 yılında sekiz yıl hapis cezasına çarptırıldı.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Doktor işkence uyuşturucu eroin
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