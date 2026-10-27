Mynet Trend

YAZARLAR

Sultan Oğuz

Yazarın Diğer Yazıları
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Köşe Yazıları

Yenilebilir enerjide öncüler, vaatler ve ikilemler

Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sera gazı emisyonları CCPI raporunun en büyük payını oluştursa da günümüzde enerji dönüşümünün önemi yadsınamaz. İklim Değişikliği Performans Endeksi’nin dört temel kriterinden biri olan yenilenebilir enerji konusu da küresel temiz enerji değişiminde ülkelerin durduğu yeri anlama noktasında kritik veriler sunuyor.

Sultan Oğuz

Yenilenebilir enerjide öncü olan ülkeler

Yenilebilir enerjide öncüler, vaatler ve ikilemler 1

Bu kategoride ilk sıraların sahibi olan ülkelerde gördüğümüz ortak noktayı bütüncül politikalar izlemeleri olarak ifade edebiliriz. Yenilebilir enerji alanında ilk sırada yer alan Norveç, coğrafyasını bir avantaja dönüştürerek elektrik ihtiyacının neredeyse tamamını sahip olduğu hidroelektrik santralleriyle karşılarken; Enerji Adaları projesiyle diğer ülkelere de enerji ihraç edebilen Danimarka'da toplumun da dahil olduğu bir modelin var olduğunu görüyoruz. Üçüncü sırada yer alan İsveç ise kojenerasyon tesislerinin yanı sıra yüksek karbon vergisi ve sanayide erken yeşil dönüşüm uygulamalarıyla bu rapordaki diğer devletler için çarpıcı bir mesaj veriyor.

Söylem ve eylem arasındaki uçurum

Yenilebilir enerjide öncüler, vaatler ve ikilemler 2

Yenilenebilir enerji, aslında COP gibi zirvelerde verilen taahhütler ile koyulan hedeflerin pratikte ne kadar karşılık bulduğunu gösteren en net kriterdir. Greenwashing kampanyalarının en büyük paravanı olmayı sürdüren yenilebilir enerji projeleriyle birlikte devam eden fosil yakıt yatırımları NAP planları ile uygulamalar arasındaki mesafeyi anlamamız açısından gerçekçi bir tablo sunuyor. Bunun yanında gelişmekte olan ülkeler için gereken finansman eksikliği de temiz enerji dönüşümünün küresel ölçekte hızını yavaşlatan en büyük engellerden biri olmayı sürdürüyor.

Ekonomilerin enerji ikilemi

Yenilebilir enerjide öncüler, vaatler ve ikilemler 3

Raporu incelediğimizde yenilenebilir enerjide yüksek bir not almanın genel sıralamada tek başına yeterli olmadığını açıkça fark edebiliriz. Özellikle de Çin örneğinde temiz enerji yatırımlarının kömürün baskın konumu geçemediğini görebiliyoruz: Yenilebilir enerji kategorisinde 15. sırada yer alan Çin, sera gazı emisyonları kategorisinde çok düşük performans göstererek genel sıralamada 54. sıraya kadar geriliyor. Bunun yanında yenilebilir enerji kategorisinde ilk sırada yer alan Norveç'in enerji kullanımı ve fosil yakıtlara yönelik ihracattaki konumunu değerlendirdiğimizde endeksteki sıranın neden bugün bile boş olduğunu görmek mümkün. Bu çelişki bizi ülkelerin yenilebilir enerjideki başarılarının ötesine, verimlilik konusuna taşıyor.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Antik piramidin yakınında bulundu! Duruşu sır perdesini araladıAntik piramidin yakınında bulundu! Duruşu sır perdesini araladı
Kapı koluna alüminyum folyo sarmanın şaşırtan faydalarıKapı koluna alüminyum folyo sarmanın şaşırtan faydaları

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

Diğer Yazarlarımız

Sedef Karatay

Sedef Karatay

Retro dediler, mevsim geçişi dediler: Neden bu kadar yorulduk? Son yazıları İncele

Diğer Haberler

Retro dediler, mevsim geçişi dediler… Peki, biz neden bu kadar yorulduk?

Retro dediler, mevsim geçişi dediler: Neden bu kadar yorulduk?

Grip hakkında herkesin bildiği bu 9 şey doğru mu?

Grip hakkında herkesin bildiği bu 9 şey doğru mu?

Tokat'ta binlerce kişiyi hastanelik eden norovirüs neden bu kadar hızlı yayılıyor?

Binlerce kişiyi hastanelik eden norovirüs neden hızlı yayılıyor?

Çocuklarda öfkeyi hafife almanın bedeli ağır oluyor!

Çocuklarda öfkeyi hafife almanın bedeli ağır oluyor!

Her şeyi Google'ladık, peki kendimizi neden hala bulamadık?

Her şeyi Google'ladık, peki kendimizi neden hala bulamadık?

Çocuklarımız okula gidiyor, biz korkuyla bekliyoruz

Çocuklarımız okula gidiyor, biz korkuyla bekliyoruz

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.