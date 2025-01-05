Yenilen gol sonrası tribünlerin sabrı taştı! Hatayspor attı, taraftarlar ayaklandı: Yönetim istifa!

Süper Lig'de ilk devrenin tamamlanmasının ardından ilk maçına sahasında Hatayspor karşısında çıkan Fenerbahçe'de karşılaşmanın 33. dakikasında büyük bir şok yaşandı.

16'ncı dakikada En Nesyri ile öne geçen Sarı-Lacivertliler'e yanıt 33. dakikada Boutobba'dan geldi. Maçın başında takımlar sahaya çıkarken yönetime olan tepkilerini gösteren sarı-lacivertli tribünler yenilen bu gol sonrası da ayaklandı.

GOL SONRASI TEPKİ

Kadıköy'de skorun 1-1'e gelmesinin ardından tribünler büyük bir tepki ile "Yönetim istifa" tezahüratında bulundu.

PANKARTLAR TOPLATILDI

Öte yandan sosyal medyada bazı Fenerbahçeli taraftarlar, maç öncesinde tribüne sokmak istedikleri "Ali Koç istifa" pankartlarının güvenlikler tarafından stadyuma alınmadığını öne sürdü.

ÖNE GEÇSE DE TEPKİ SÜRDÜ

Rakibi karşısında ilk yarının son bölümünde ikinci kez öne geçen Sarı-Lacivertliler'de taraftar gol anonsu öncesinde yeniden "Yönetim istifa" tezahüratında bulundu.