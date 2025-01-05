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Yenilen gol sonrası tribünlerin sabrı taştı! Hatayspor attı, taraftarlar ayaklandı: Yönetim istifa!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
05.01.2025 19:50
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Süper Lig'de 18. hafta mücadelesinde Fenerbahçe sahasında Hatayspor ile karşılaşırken mücadelenin 33. dakikasında konuk ekibin attığı gol sonrası tribünler karıştı. İşte detaylar...

Yenilen gol sonrası tribünlerin sabrı taştı! Hatayspor attı, taraftarlar ayaklandı: Yönetim istifa!

Süper Lig'de ilk devrenin tamamlanmasının ardından ilk maçına sahasında Hatayspor karşısında çıkan Fenerbahçe'de karşılaşmanın 33. dakikasında büyük bir şok yaşandı.

16'ncı dakikada En Nesyri ile öne geçen Sarı-Lacivertliler'e yanıt 33. dakikada Boutobba'dan geldi. Maçın başında takımlar sahaya çıkarken yönetime olan tepkilerini gösteren sarı-lacivertli tribünler yenilen bu gol sonrası da ayaklandı.

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19:00 İY
Fenerbahçe Fenerbahçe
2 - 1
Atakaş Hatayspor Atakaş Hatayspor

GOL SONRASI TEPKİ

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Kadıköy'de skorun 1-1'e gelmesinin ardından tribünler büyük bir tepki ile "Yönetim istifa" tezahüratında bulundu.

PANKARTLAR TOPLATILDI

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Öte yandan sosyal medyada bazı Fenerbahçeli taraftarlar, maç öncesinde tribüne sokmak istedikleri "Ali Koç istifa" pankartlarının güvenlikler tarafından stadyuma alınmadığını öne sürdü.

ÖNE GEÇSE DE TEPKİ SÜRDÜ

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Rakibi karşısında ilk yarının son bölümünde ikinci kez öne geçen Sarı-Lacivertliler'de taraftar gol anonsu öncesinde yeniden "Yönetim istifa" tezahüratında bulundu.

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Ali Koç istifa tribün son dakika fenerbahçe tepki
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