YENİLMEZ 4 FİLMİ KONUSU VE OYUNCULARI! Yenilmez 4 filmi nerede ve ne zaman çekildi?

Sinema severler ile buluşacak olan Yenilmez 4 2017 yılında vizyona girmiştir. Amerikan yapımı film, 2010 yapımı boks filmi Undisputed III: Redemption'ın devamı niteliğinde çekilmiştir. Isaac Florentine tarafından yönetilenve David White ve Tony Mosher tarafından Boaz Davidson'un yazdığı bir hikaye ile yazılan Yenilmez 4 hakında merak edilen soruların yanıtları...

YENİLMEZ 4 FİLMİ KONUSU NEDİR?

Scott Adkins Boyka büyük ligler için hazırlanmaktadır. Ringde bir dövüş kaza sonucu ölümle biter. Boyka bunu sorgulamak için tekrar ringe çıkma kararı alır. Ölen dövüşçünün karısının kölelik yaptığını öğrenir. Bundan sonra kadını kurtarmak için Boyka, dövüşten dövüşe, zaferden zafere koşacaktır.

YENİLMEZ 4 FİLMİ OYUNCULARI

Scott Adkins, Yuri Boyka

Teodora Duhovnikova, Alma

Alon Moni Aboutboul, Zourab

Julian Vergov, Slava

Brahim Achabbakhe Igor Kazmir

Paul Chahidi, Kiril

Petio Petkov, Dominik

Valentin Ganev, Müdür Markov

Vladimir Mihaylov, Rahip

Martyn Ford, Koshmar

Vladimir Kolev, Koyçev

Emilien De Falco, Viktor

YENİLMEZ 4 NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

2016'da vizyona giren Yenilmez 4, Bulgaristan'da çekilmiştir.

