YENİLMEZ 4 FİLMİ KONUSU VE OYUNCULARI! Yenilmez 4 filmi nerede ve ne zaman çekildi?

Sinema severler ile buluşacak olan Yenilmez 4 2017 yılında vizyona girmiştir. Amerikan yapımı film, 2010 yapımı boks filmi Undisputed III: Redemption'ın devamı niteliğinde çekilmiştir. Isaac Florentine tarafından yönetilenve David White ve Tony Mosher tarafından Boaz Davidson'un yazdığı bir hikaye ile yazılan Yenilmez 4 hakında merak edilen soruların yanıtları...
Scott Adkins Boyka büyük ligler için hazırlanmaktadır. Ringde bir dövüş kaza sonucu ölümle biter. Boyka bunu sorgulamak için tekrar ringe çıkma kararı alır. Ölen dövüşçünün karısının kölelik yaptığını öğrenir. Bundan sonra kadını kurtarmak için Boyka, dövüşten dövüşe, zaferden zafere koşacaktır.
Scott Adkins, Yuri Boyka
Teodora Duhovnikova, Alma
Alon Moni Aboutboul, Zourab
Julian Vergov, Slava
Brahim Achabbakhe Igor Kazmir
Paul Chahidi, Kiril
Petio Petkov, Dominik
Valentin Ganev, Müdür Markov
Vladimir Mihaylov, Rahip
Martyn Ford, Koshmar
Vladimir Kolev, Koyçev
Emilien De Falco, Viktor
2016'da vizyona giren Yenilmez 4, Bulgaristan'da çekilmiştir.