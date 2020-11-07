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Yenişehir Belediyesi, Mersin’e 2 sanat galerisi kazandırıyor

MERSİN HABERLERİ  | 07.11.2020 16:20 | Son Güncelleme

Mersin’in merkez ilçe Yenişehir Belediyesi, Mersinli dünyaca ünlü ressam Ahmet Yeşil’in adını verdiği Ahmet Yeşil Sanat Galerisi ve Yenişehir Belediyesi Sanat Galerisi’ni açmaya hazırlanıyor.Sanat galerileriyle sanatçıları, sanatseverlerle buluşturacak Yenişehir Belediyesi, her iki sanat galerisini de Ahmet Yeşil’in eşsiz eserlerinin yer alacağı ‘Yer, zaman ve mekan’ temalı resim sergisi ile 14 Kasım Cumartesi günü açacak.

Mersin’in merkez ilçe Yenişehir Belediyesi, Mersinli dünyaca ünlü ressam Ahmet Yeşil’in adını verdiği Ahmet Yeşil Sanat Galerisi ve Yenişehir Belediyesi Sanat Galerisi’ni açmaya hazırlanıyor.
Sanat galerileriyle sanatçıları, sanatseverlerle buluşturacak Yenişehir Belediyesi, her iki sanat galerisini de Ahmet Yeşil’in eşsiz eserlerinin yer alacağı ‘Yer, zaman ve mekan’ temalı resim sergisi ile 14 Kasım Cumartesi günü açacak. Sergi, Ahmet Yeşil’in 138’inci ve bugüne kadarki en kapsamlı sergisi olacak. 260 metrekarelik Ahmet Yeşil Sanat Galerisi ve 240 metrekareden oluşan Yenişehir Belediyesi Sanat Galerisi kültür ve sanat alanında Mersin ve Yenişehir’in cazibe merkezleri haline gelecek. Her yıl on binlerce vatandaşın çeşitli etkinlikler için buluştuğu Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi, artık sanat galerileri ile de sanatseverlerin uğrak noktası haline gelecek.
Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, spor ve eğitimde olduğu gibi kültür ve sanat alanında da Yenişehir’i öncü kent konumuna getirmek için çalışmalarına devam ettiklerini belirterek, sanatseverleri sanat galerilerinin açılışına ve Ahmet Yeşil Sergisi’ne davet etti.

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