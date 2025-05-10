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Yer: Adana! Çöp kutusundan çocuk kafatası çıktı! Görenler dehşete düştü...

Adana'da apartman görevlisi, çöpleri dökerken konteynerde kağıda sarılı bir insan kafatası buldu. Bir çocuğa ait olduğu değerlendirilen kafatası Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, polis geniş çaplı inceleme başlattı.

Yer: Adana! Çöp kutusundan çocuk kafatası çıktı! Görenler dehşete düştü...

Adana'da Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi Mavi Bulvar üzerinde bulunan bir sitede apartman görevlisi olarak çalışan İsa Kaplan (40), dairelerden topladığı çöpleri dökmek için konteynerin yanına gitti.

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POŞETE SARILMIŞ

Bu sırada, mahallesindeki küçükbaş hayvanları beslemek için çöpte bayat ekmek arayan Kaplan, poşetlerden birinin içinde kağıda sarılı bir insan kafatası buldu. Durumu önce sitenin güvenlik görevlisine bildiren Kaplan, kafatasının gerçek olup olmadığını anlayamayınca polis ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen polis ve olay yeri inceleme ekipleri, kafatasını muhafaza altına aldı.

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Bir çocuğa ait olduğu değerlendirilen kafatası Adana Adli Tıp Kurumu'na götürülürken, Cinayet Büro Amirliği ekipleri çöp poşeti ve çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor. (DHA)

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Bu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Adana
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