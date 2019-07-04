Mynet Trend

Yer: Adıyaman! Profesörler yurt dışına kaçırmak isterken yakalandı

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | 04.07.2019 13:38 | Son Güncelleme

İngiliz ve İtalyan profesörler yurt dışına kaçırmak için Adıyaman’da topladıkları çok sayıda böcek ve kelebek ile birlikte yakalandı.

Yer: Adıyaman! Profesörler yurt dışına kaçırmak isterken yakalandı

İtalya vatandaşı Profesör G.S. ile İngiltere vatandaşı P.J.M., Adıyaman’da topladıkları çok sayıda böcek ve kelebek ile birlikte yakalandı.

Adıyaman’ın Kahta ilçesi Karadut köyü bölgesinde, yabancı uyruklu şahısların arazide tuzaklar kurarak kelebek ve çeşitli böcekleri topladıkları ve yurt dışına kaçıracakları bilgilerinin alınması üzerine jandarma timleri tarafından arazi arama ve tarama çalışması yaptı. Arazide yapılan çalışmada şahısların böcek yakalamak için kurdukları tuzaklar tespit edildi.

6b81ea18-ff09-4eb9-876e-5c932cb866e1

Pusu kuran jandarma ekipleri bahse konu tuzakları almaya gelen şahıs yakalanarak yapılan kimlik kontrolünde G.S. isimli İtalya vatandaşı ve profesör olduğu tespit edildi. Olayla ilgili Kahta Cumhuriyet Başsavcılığına bilgi verilerek alınan arama kararıyla böcek toplayan yabancı uyruklu şahsın konakladığı pansiyon ve aracında yapılan aramalarda 2 adet böcek yakalama tuzağı, 2 adet ışıklı böcek yakalama tuzağı, 11 adet böcek muhafaza kutusu, 3 adet alkol kutusu ile yaklaşık olarak 600 adet çeşitli cins ve özelliklerde böcek ele geçirildi.

23a0731d-9b42-486e-ac17-9cc105760f76

P.J.M. isimli İngiliz vatandaşının da profesör olduğu, elinde 5 paket halinde 25 adet çeşitli boylarda kelebek olduğu belirlenerek kelebekler muhafaza altına alındı. Kahta Milli Parklar Doğa Koruma Şefliğine bilgi verilerek şahıslara 2872 Sayılı Yasa kapsamında 120 bin 326 TL idari para cezası uygulandı. Şahıslar ifadelerinin alınmasını müteakip serbest bırakıldı.

96c4794c-bb55-458f-a55b-7921594b8e2a

11501ac9-8eb9-498e-9af2-abbb46afc228

Kaynak: İHA


PARTNERAteşli güzelden olay paylaşım: Kim gol atarsa...Ateşli güzelden olay paylaşım: Kim gol atarsa...
Tehlike çanları çalıyor! Marmara ve Karadeniz uyarısıTehlike çanları çalıyor! Marmara ve Karadeniz uyarısı
‘Delirten' hastalık 14 yılını kararttı!‘Delirten' hastalık 14 yılını kararttı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Adıyaman ingiltere italya

En Çok Okunan Trend Haberler

Instagram, WhatsApp ve Facebook'taki kesintide büyük şüphe

Instagram, WhatsApp ve Facebook'taki kesintide büyük şüphe

'Yeni araçlarımız geldi, selam yaz foto iste'

'Yeni araçlarımız geldi, selam yaz foto iste'

Yüzerken bulmuş ve inanamamıştı! Ne olduğu ortaya çıktı

Yüzerken bulmuş ve inanamamıştı! Ne olduğu ortaya çıktı

İlk kadın belediye başkanından genelev planı!

İlk kadın belediye başkanından genelev planı!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Nazilli'de bulundu! Dünyanın dört bir yanından geliyorlar...

Nazilli'de bulundu! Dünyanın dört bir yanından geliyorlar...

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Marmaris'te ilginç anlar! Sokakta çırılçıplak dolaştı

Marmaris'te ilginç anlar! Sokakta çırılçıplak dolaştı

10 yıllık su hasreti böyle bitti!

10 yıllık su hasreti böyle bitti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Planın tutmayınca pencereden eve girip tecavüze kalkışmış!

Planın tutmayınca pencereden eve girip tecavüze kalkışmış!

Tekirdağ'da yol ortasındaki tabut vatandaşı korkuttu

Esrarengiz olay! Görenler gözlerine inanamadı

Kastamonu'da aç kalan ayılar arı kovanlarına dadandı

2 gece üst üste gördüler! Korkuyla bekliyorlar

Prof. Dr. Yalçın: HS hastalığı kadınlarda daha fazla görülüyor

7 yıl bekleme! Kolunu kaldır, kontrolünü yaptır

7 Temmuz Dünya Değişim Günü Türkiye ve yurtdışında 30'a yakın şehirde kutlanacak

Türkiye ve yurtdışında 30'a yakın şehirde kutlanacak

Denizlerimize 450 istilacı tür girdi

Tehlike çanları çalıyor! Marmara ve Karadeniz uyarısı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.