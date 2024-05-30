EĞİTİM

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Nasıl Yazılır
  4. Yer alan nasıl yazılır? Yer alan ayrı mı yazılır bitişik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Yer alan nasıl yazılır? Yer alan ayrı mı yazılır bitişik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Defne Vera Şahin Defne Vera Şahin
28.05.2024 21:52
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İnsanlar arası etkili iletişim gerçekleşebilmesi için dil kurallarına uyulması gerekmektedir. Bu yüzden, birçok kişi arama motorlarında çeşitli kelimelerin doğru yazılışını araştırmaktadır. "Yer alan" kelimesi de sıkça yanlış yazılan ve doğru yazılışı merak edilen bir kelimedir. Peki, "yer alan" nasıl yazılır?

Türk Dil Kurumu'nun güncel sözlüğü ve Yazım Kuralları Kılavuzu sayesinde, ayrı veya bitişik olarak yazılması gereken birleşik sözcükler hakkında detaylı bilgi edinmek mümkündür. "Yer alan” sözcüğü de TDK'nın kaynaklarından öğrenilebilen doğru yazılışı kullanıcıya açıklanmış bir ifadedir. Bu sözcüğün doğru yazılışının karıştırılmasının temel sebebi, "yer" ve "alan" sözcükleri arasında boşluk olup olmadığının bilinmemesidir.

Yer alan nasıl yazılır?

Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte kitap okuma oranları önemli ölçüde azalmıştır. İnsanlar artık merak ettikleri konuları internet üzerinden araştırıp, fikirlerini sosyal medya gibi platformlarda ifade etmektedir. Ancak, internet kullanıcılarının dil bilgisi kurallarına uygun yazı yazma konusunda çevrim içi platformlarda belirgin bir eksiklik gözlenmektedir. Bu noktada ise en çok yazım yanlışının yapıldığı kelimeler arasında “yer alan” olduğu görülür.

Yer alan gibi iki ayrı sözcükten oluşan birleşik kelimelerin nasıl yazılacağı birçok kişi tarafından araştırılmaktadır. Bu kapsamda en çok merak edilen yer alan bitişik mi yazılır sorusudur. Bu konularda başvurulması gereken kaynak TDK olduğundan, yer alan TDK sözlüklerinde ayrı yazılması gereken bir ifade olarak açıklanmaktadır.

Yer alan doğru yazılışı

Türkçe'deki her kelime ve dil ögesi kurallara uygun bir şekilde kullanıldığında bir anlama sahip olur. Fakat, başta birleşik sözcükler olmak üzere pek çok sözcük türünün doğru yazım biçiminde tereddütler yaşanır. Bu kafa karışıklıkların en temel sebebi, sözcüklerin telaffuz edildiği gibi yazılmasıdır. Yer alan yazımında yaşanan tereddüt bundan kaynaklanır.

Yer alan TDK tarafından ayrı yazılması gereken bir kelime olarak değerlendirilir. Bu noktada, yer alan ayrı mı yazılır sorusunun cevabı olarak “evet” yanıtı verilebilmektedir. Yer lan doğru ve yanlış kullanım şekilleri aşağıdaki gibidir:

  • Yer alan (yanlış kullanım)
  • Yeralan (doğru kullanım)
    Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yapay zeka üniversitede: YÖK Başkanı duyurdu! 20 üniversitede yapay zeka bölümü açılacakYapay zeka üniversitede: YÖK Başkanı duyurdu! 20 üniversitede yapay zeka bölümü açılacak
'Matematik dersi seçmeli oldu' iddiasıyla ilgili DMM'den açıklama'Matematik dersi seçmeli oldu' iddiasıyla ilgili DMM'den açıklama
Özel okul öğretmenlerine taban maaş düzenlemesi geliyor mu? Özel okul öğretmenlerine taban maaş düzenlemesi geliyor mu?
Anahtar Kelimeler:
nasıl yazılır tdk sözlük
En Çok Okunan Eğitim Haberler
Arabası ve silahıyla gündem olan hakim için harekete geçildi

Arabası ve silahıyla gündem olan hakim için harekete geçildi

3 çocuğunu vahşice öldürdü, sözleri kan dondurdu! 'Bıçağı görünce...'

3 çocuğunu vahşice öldürdü, sözleri kan dondurdu! 'Bıçağı görünce...'

İstanbul'un göbeğinde güpegündüz 'FETÖ' buluşması! Kadınlar birbirine sarılarak para verdi

İstanbul'un göbeğinde güpegündüz 'FETÖ' buluşması! Kadınlar birbirine sarılarak para verdi

Yaşlanıyoruz! Cumhuriyet tarihinde böylesi ilk kez oldu

Yaşlanıyoruz! Cumhuriyet tarihinde böylesi ilk kez oldu

Sınırda askeri kamuflajlı araçla kaçakçılık! Tam 7 ay sürmüş, kişi başı 3 bin dolar almışlar... Aralarında emekli askerler de var

Sınırda askeri kamuflajlı araçla kaçakçılık! Tam 7 ay sürmüş, kişi başı 3 bin dolar almışlar... Aralarında emekli askerler de var

Tatile gidecekler dikkat! Otobüs bileti fiyatlarında ‘4 ay' sınırı

Tatile gidecekler dikkat! Otobüs bileti fiyatlarında ‘4 ay' sınırı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Crocs, Puma, Tommy Hilfiger, Dagi... Sepet fırsatları devam ediyor

Crocs, Puma, Tommy Hilfiger, Dagi... Sepet fırsatları devam ediyor

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda indirim devam ediyor

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda indirim devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.