Yer alan nasıl yazılır? Yer alan ayrı mı yazılır bitişik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Türk Dil Kurumu'nun güncel sözlüğü ve Yazım Kuralları Kılavuzu sayesinde, ayrı veya bitişik olarak yazılması gereken birleşik sözcükler hakkında detaylı bilgi edinmek mümkündür. "Yer alan” sözcüğü de TDK'nın kaynaklarından öğrenilebilen doğru yazılışı kullanıcıya açıklanmış bir ifadedir. Bu sözcüğün doğru yazılışının karıştırılmasının temel sebebi, "yer" ve "alan" sözcükleri arasında boşluk olup olmadığının bilinmemesidir.

Yer alan nasıl yazılır?

Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte kitap okuma oranları önemli ölçüde azalmıştır. İnsanlar artık merak ettikleri konuları internet üzerinden araştırıp, fikirlerini sosyal medya gibi platformlarda ifade etmektedir. Ancak, internet kullanıcılarının dil bilgisi kurallarına uygun yazı yazma konusunda çevrim içi platformlarda belirgin bir eksiklik gözlenmektedir. Bu noktada ise en çok yazım yanlışının yapıldığı kelimeler arasında “yer alan” olduğu görülür.

Yer alan gibi iki ayrı sözcükten oluşan birleşik kelimelerin nasıl yazılacağı birçok kişi tarafından araştırılmaktadır. Bu kapsamda en çok merak edilen yer alan bitişik mi yazılır sorusudur. Bu konularda başvurulması gereken kaynak TDK olduğundan, yer alan TDK sözlüklerinde ayrı yazılması gereken bir ifade olarak açıklanmaktadır.

Yer alan doğru yazılışı

Türkçe'deki her kelime ve dil ögesi kurallara uygun bir şekilde kullanıldığında bir anlama sahip olur. Fakat, başta birleşik sözcükler olmak üzere pek çok sözcük türünün doğru yazım biçiminde tereddütler yaşanır. Bu kafa karışıklıkların en temel sebebi, sözcüklerin telaffuz edildiği gibi yazılmasıdır. Yer alan yazımında yaşanan tereddüt bundan kaynaklanır.

Yer alan TDK tarafından ayrı yazılması gereken bir kelime olarak değerlendirilir. Bu noktada, yer alan ayrı mı yazılır sorusunun cevabı olarak “evet” yanıtı verilebilmektedir. Yer lan doğru ve yanlış kullanım şekilleri aşağıdaki gibidir:

Yer alan (yanlış kullanım)

Yeralan (doğru kullanım)





