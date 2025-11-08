Mynet Trend

Yer altı şehrini talan ettiler! Suçüstü yakalandılar

Nevşehir'de kayıtlarda bulunmayan yer altı şehrinde kaçak kazı yapan 2 şüpheli suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kaymaklı beldesi Camikebir Mahallesi'nde keşfedilen tünelde define bulma amaçlı kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Alanda inceleme yapan ekipler, briketle kamufle edilen tünel girişi tespit etti. Tünelin içinde yapılan aramada, şüpheliler M.P. ve H.P. çeşitli kazı malzemeleriyle suçüstü yakalandı.

Yapılan incelemede, Kapadokya bölgesinde turizme açık bulundurulan diğer yer altı şehirlerinde olduğu gibi birbirlerine bağlantılı tüneller ve odalar tespit edildi. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

