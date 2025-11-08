Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Yer: Ankara! Tabela çalındı, yenisi takıldı! Uzun fotoğraf kuyrukları oluştu

Ankara'da bulunan Kızılay tabelası, çalındıktan sonra ikinci kez yenilenmiş, daha sonra da fotoğraf çektirmek için isteyenler için barfiks demirleri yerleştirilmişti. Şimdi ise o tabelanın önünde uzun kuyruklar oluştu.

Yer: Ankara! Tabela çalındı, yenisi takıldı! Uzun fotoğraf kuyrukları oluştu

Ankara Kızılay’daki tabela bir kez daha sosyal medyanın ilgi odağı oldu. John Fitzgerald Kennedy Caddesi’nde kimliği belirsiz kişiler tarafından söküldükten sonra Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yerine yerleştirilen tabela, kısa sürede sticker ve yazılarla kaplandı.

Yer: Ankara! Tabela çalındı, yenisi takıldı! Uzun fotoğraf kuyrukları oluştu 1

FOTOĞRAF KUYRUĞU OLUŞTU

Ankara Büyükşehir Belediyesi personelleri, Mansur Yavaş'ın talimatıyla Kızılay tabelasının bulunduğu direğin arkasına fotoğraf çektirmek isteyenlerin asılabilmesi için bir barfiks demiri ekledi. Şehirde yaşayanlar ve şehir dışından gelenler ise tabelayla fotoğraf çektirmek için gece geç saatlere kadar fotoğraf kuyruğu oluşturdu.

Yer: Ankara! Tabela çalındı, yenisi takıldı! Uzun fotoğraf kuyrukları oluştu 2

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Rusya’da helikopter, evin üzerine düştü: 5 ölüRusya’da helikopter, evin üzerine düştü: 5 ölü
Yer altı şehrini talan ettiler! Suçüstü yakalandılarYer altı şehrini talan ettiler! Suçüstü yakalandılar

Anahtar Kelimeler:
Ankara tabela
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Profesörden tepki çeken 10 Kasım paylaşımı

Profesörden tepki çeken 10 Kasım paylaşımı

ABD'de Türk vatandaşı polis müdahalesi sırasında öldürüldü

ABD'de Türk vatandaşı polis müdahalesi sırasında öldürüldü

Lionel Messi transferinde Galatasaray'a resmi cevap! Inter Miami'den Messi için açıklama geldi

Lionel Messi transferinde Galatasaray'a resmi cevap! Inter Miami'den Messi için açıklama geldi

Oyunculuğu bırakıp maneviyata yönelmişti! Yıllar sonra ortaya çıktı

Oyunculuğu bırakıp maneviyata yönelmişti! Yıllar sonra ortaya çıktı

'Bu tarihi yazın' Asgari ücret için 'Hükümet bunu istiyor ama...'

'Bu tarihi yazın' Asgari ücret için 'Hükümet bunu istiyor ama...'

Pay Fix, İninal ve Aypara’nın faaliyet izinleri iptal!

Pay Fix, İninal ve Aypara’nın faaliyet izinleri iptal!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.