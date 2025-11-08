Yer: Ankara! Tabela çalındı, yenisi takıldı! Uzun fotoğraf kuyrukları oluştu

Ankara Kızılay’daki tabela bir kez daha sosyal medyanın ilgi odağı oldu. John Fitzgerald Kennedy Caddesi’nde kimliği belirsiz kişiler tarafından söküldükten sonra Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yerine yerleştirilen tabela, kısa sürede sticker ve yazılarla kaplandı.

FOTOĞRAF KUYRUĞU OLUŞTU

Ankara Büyükşehir Belediyesi personelleri, Mansur Yavaş'ın talimatıyla Kızılay tabelasının bulunduğu direğin arkasına fotoğraf çektirmek isteyenlerin asılabilmesi için bir barfiks demiri ekledi. Şehirde yaşayanlar ve şehir dışından gelenler ise tabelayla fotoğraf çektirmek için gece geç saatlere kadar fotoğraf kuyruğu oluşturdu.