Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Yer: Antalya! Gökten buz düştü, kimse nasıl olduğunu anlayamadı

İçerik devam ediyor

Antalya'da bir parkta devriye gezen güvenlik görevlileri, duydukları gürültünün ardından sesin geldiği bölgeye gittiklerinde gördükleri manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi. Uçaktan düştüğü tahmin edilen buz kütlesi sabah saatlerinde eridi, olayla ilgili inceleme başlatılırken, buz kütletesinin düşme anları kameralara anbean yansıdı.

Olay, Antalya'nın Kepez ilçesi Fabrikalar Mahallesi'nde bulunan Kepez belediyesi Dokumapark'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park içerisinde devriye görevi yapan güvenlik görevlileri yaklaşık 20 metre uzaklıkta yüksek bir ses duydu. Sesin geldiği bölgeye giden görevliler, toprak zemine saplanmış ve parçalanmış büyük bir buz kütlesi buldu.

Yer: Antalya! Gökten buz düştü, kimse nasıl olduğunu anlayamadı 1

Güvenlik kameralarını inceleyen görevliler, gökyüzünden hızla düşen buz kütlesini gördüklerinde şaşkınlıklarını gizleyemedi. Uçaktan düştüğü tahmin edilen buz kütlesi, sabahın erken saatlerinde hava sıcaklığı nedeniyle eridi. Olayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.

Yer: Antalya! Gökten buz düştü, kimse nasıl olduğunu anlayamadı 2

"UÇAKTAN DÜŞMÜŞ OLABİLİR"

Dokumapark güvenlik amiri Recep Çobanoğlu, "Akşam saat 20.45 sıralarında güvenlik görevlisi arkadaşlarımız devriye görevindeyken çok yüksek bir ses duyuyor. Sesin geldiği yaklaşık 20 metre ileride, yere düşmüş ve parçalanmış bir buz kütlesi görüyorlar. Aslında kütle ilk anda daha büyüktü, zemine çarpınca parçalanmış. Şu an gördüğümüz, erimiş ve küçülmüş hali. Biz bunun uçaktan düşmüş olabileceğini tahmin ediyoruz, başka bir ihtimal aklımıza gelmiyor" ifadelerini kullandı.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Trump'ın torunu ticarete atıldı! Bakın tanesini kaça satıyorTrump'ın torunu ticarete atıldı! Bakın tanesini kaça satıyor
Oğlunun mezarı başında eşini öldürdü! İlginç savunmaOğlunun mezarı başında eşini öldürdü! İlginç savunma

Anahtar Kelimeler:
antalya buz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Arapsaçına dönen miras durumu bakın nasıl çözüldü

Arapsaçına dönen miras durumu bakın nasıl çözüldü

Panik anları! Sarhoş pilot uçağı birbirine kattı

Panik anları! Sarhoş pilot uçağı birbirine kattı

Konser bileti ve 'Labubu' bebekler için ruhunu sattı!

Konser bileti ve 'Labubu' bebekler için ruhunu sattı!

Bir zamanların efsanevi sanatçısıydı: Uykusunda felç geçirdi!

Bir zamanların efsanevi sanatçısıydı: Uykusunda felç geçirdi!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.