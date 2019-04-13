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Yer: Atatürk Havalimanı! Terk edilen lüks araçlar sahiplerini bekliyor

keremuyanik keremuyanik
GÜNDEM  | 13.04.2019 08:57 | Son Güncelleme

Atatürk Havalimanı’nın taşınmasının ardından aralarında lüks otomobillerin de bulunduğu toplam 59 araç havalimanı otoparkında kaldı. Uzun süredir atıl vaziyette bekleyen araçlar, sahiplerine ulaşılamaması durumunda yediemin otoparkına çekilecek.

Yer: Atatürk Havalimanı! Terk edilen lüks araçlar sahiplerini bekliyor

6 Nisan’da başlayan ve 45 saat süren başarılı bir operasyonun ardından tamamlanan büyük taşınma sonrası, bölgenin havacılık merkezi İstanbul Havalimanı’na aktarıldı. Taşınmanın akabinde Atatürk Havalimanı ise tarifeli uçuşlarını noktaladı.

59 ARAÇ HAVALİMANI OTOPARKINDA SAHİBİNİ BEKLİYOR

Atatürk Havalimanı’nın kapanmasının ardından terminalin yanı sıra 8 bin 500 araç kapasiteli havalimanı otoparkı da boşaltıldı. Araçların çok büyük bir bölümü otopark alanlarından çıkartılırken, sahipleri tarafından uzun süredir alınmayan bazı araçlar ise otopark alanında sahiplerini bekliyor. Havalimanı otoparkında 3’ü motosiklet olmak üzere lüks otomobillerin de aralarında bulunduğu toplam 59 aracın bulunduğu öğrenildi. Havalimanı otoparkında görüntülenen araçların uzun süredir bekledikleri için üzerilerinin toz tabakasıyla kaplandığı görüldü.

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SAHİPLERİNE ULAŞILMAZSA YEDİEMİN OTOPARKINA GÖTÜRÜLECEKLER

Uzun yıllar Atatürk Havalimanı’nı işleten TAV ise otoparkta bekleyen araçların sahiplerine ulaşmak üzere harekete geçti. Şu anda kadar bazı araç sahiplerine ulaşıldığı öğrenilirken, geri kalan araç sahiplerine ulaşılamaması durumunda atıl halde bekleyen araçların yediemin otoparkına çekileceği bilgisi edinildi.

Öte yandan uzun süreden beri otoparkta bekledikleri için araçların otopark ücretlerinin de arttığı öğrenildi.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Atatürk Havalimanı otopark lüks araç

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Hee hemen kayyum atayın araçları satın hazineye gelir olarak koyun?!!! Ayıp yahu !!! Özel mülkiyetin dokunulmazlığı diye bişey kalmadı!!!
bu haber uzerine dolandırıcılar aracları almaya gelebilir dikkat
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