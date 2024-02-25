Yer: Avusturya-Viyana! Afgan mülteci genelevde ölüm saçtı: Sebebi yakalandıktan sonra belli oldu!

Viyana'da 27 yaşında olduğu öğrenilen Ebadullah ismindeki Afgan mülteci, Brigittenau bölgesindeki bir genelevde dehşet saçtı. Bıçakla geneleve dalan mülteci 3 kadını bıçaklayarak öldürdü.

OLAY SONRASI SAKLANMAYA ÇALIŞTI

Studio126a isimli mekana tek başına gelen Ebadullah'ın katliamdan sonra bir parka kaçtığı ve burada polislerden saklanmaya çalıştığı da aktarıldı. Polis Ebadullah'ın kan izlerini takip ederek onu buldu ve etkisiz hale getirdi.

GENELEVE GİRMESİNE İZİN VERİLMEYİNCE 'GURURU İNCİNMİŞ'

Yerel basından edinilen bilgilere göre Afgan mültecinin geneleve girmeye çalıştığı öğrenildi.

Fakat geneleve kabul göremeyince "gururunun incitildiğini" öne süren mülteci, katliama karar verdi.

4. KADIN ÖLÜMÜN KIYISINDAN DÖNMÜŞ

Alman Bild gazetesine açıklamalarda bulunan Polis sözcüsü Philipp Hasslinger, "Görgü tanığı yok fakat dördüncü bir kadın her şeyi duymuş. Yandaki çığlıkları duyarak kendi odasını kapatmış ve dışarı hiç çıkmamış. Saldırganı hiç görmemiş" ifadelerini kullandı.





