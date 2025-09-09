Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Yer: Aydın! Kötü koku mahalleyi karıştırdı! Ekipler araştırdı, gerçek başka çıktı

Aydın'da bir apartmandan gelen kötü kokuyu fark eden bir vatandaş ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler kokunun kaynağının evin önüne bırakılan çöp olduğunu ortaya çıkardı.

Yer: Aydın! Kötü koku mahalleyi karıştırdı! Ekipler araştırdı, gerçek başka çıktı

Aydın'ın Efeler ilçesi Mesudiye Mahallesi'nde yaşayanlar büyük korku ve panik yaşadı. Apartmandan gelen kötü kokuyu fark eden bir vatandaş, bir kişinin vefat etmiş olacağını düşünerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Yer: Aydın! Kötü koku mahalleyi karıştırdı! Ekipler araştırdı, gerçek başka çıktı 1

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, kokunun kaynağını araştırmaya başladı. Yapılan incelemeler sonunda kokunun, apartmandaki bir evin kapısı önüne bırakılan ve yere akan çöpten kaynaklandığı tespit edildi.

Yer: Aydın! Kötü koku mahalleyi karıştırdı! Ekipler araştırdı, gerçek başka çıktı 2

YANLIŞ İHBAR MAHALLELİYİ AYAKLANDIRDI

Yapılan yanlış ihbar sebebiyle ekipler harekete geçerken, bazı mahalle sakinleri ise yapılan yanlış ihbara tepki göstererek ihbardan önce dikkat edilmesi ve ekiplerin doğru şekilde yönlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
'Kıyamet Radyosu'ndan korkutan yayın! Gizemli mesajlar yolladı'Kıyamet Radyosu'ndan korkutan yayın! Gizemli mesajlar yolladı
Parlamento binasını yakıp bakanı dövdüler... Ülke o yasakla birbirine girdiParlamento binasını yakıp bakanı dövdüler... Ülke o yasakla birbirine girdi

Anahtar Kelimeler:
Aydın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
12 bin TL... Taşıt kredisi faizi düşüyor! 2. el alacaklara 'acil' uyarısı

12 bin TL... Taşıt kredisi faizi düşüyor! 2. el alacaklara 'acil' uyarısı

Parlamento binasını yakıp bakanı dövdüler... Ülke o yasakla birbirine girdi

Parlamento binasını yakıp bakanı dövdüler... Ülke o yasakla birbirine girdi

6-0 sonrası milli takım karıştı! Birbirlerini sildiler... Görüntüler ortaya çıktı

6-0 sonrası milli takım karıştı! Birbirlerini sildiler... Görüntüler ortaya çıktı

Avrupa'nın göbeğinde... Günde 40 bin TL kaybediyor: '5 gün dayanamayız'

Avrupa'nın göbeğinde... Günde 40 bin TL kaybediyor: '5 gün dayanamayız'

19 yaşındaki askere cinsel saldırı! Taciz eden de komutanı çıktı

19 yaşındaki askere cinsel saldırı! Taciz eden de komutanı çıktı

Doktora gitmedi, Chat GPT'ye güvendi! Şimdi öleceği günü bekliyor

Doktora gitmedi, Chat GPT'ye güvendi! Şimdi öleceği günü bekliyor

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.