Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Yer: Bartın! Şehri saran koku paniğe neden oldu! Gerçek sonradan ortaya çıktı

Burdur'da şehri saran koku vatandaşlar arasında paniğe neden oldu. Kentte peş peşe gelen ihbarların ardından belediye devreye girdi. Belediye tarafından yapılan anonsta kokunun sebebinin doğalgaz kokulandırma maddesi olduğu belirtildi.

Yer: Bartın! Şehri saran koku paniğe neden oldu! Gerçek sonradan ortaya çıktı

Burdur'un doğalgaz sağlayıcısı Torosgaz Dağıtım A.Ş. tesisinde teknik arıza sebebiyle doğal gazın fark edilmesi ve kokulandırılmasında kullanılan maddenin havaya yayılması vatandaşları endişelendirdi. Kokunun doğalgaz sızıntısı olduğu düşünülürken belediye tarafından yapılan anonslarla vatandaşlar bilgilendirildi.

KOKU DAHA DA ARTTI

İlk olarak vatandaşlar kendi evlerinde gazın koktuğunu düşünerek evlerini havalandırmak için kapı ve pencerelerini açtı. Pencereyi açtıktan sonra gaz kokusunun arttığını fark eden bazı vatandaşlar dışarı çıkınca açık havada da aynı kokunun etkili olduğunu gördü.

Yer: Bartın! Şehri saran koku paniğe neden oldu! Gerçek sonradan ortaya çıktı 1

Gelen ihbarların ardından kısa süre sonra Burdur belediyesi hoparlörlerindenden, yayılan kokuyla ilgili bilgilendirme yapıldı. Anonsta Kışla Mahallesinde bulunan Torosgaz'a ait gaz basınç istasyonunda yaşanan teknik bir arıza nedeniyle doğal gazın kokulandırılmasında kullanılan maddenin bir süre hava yayılmasıyla ortaya çıktığı ve durumun tehlikeli olmadığı ifade edildi.

Yer: Bartın! Şehri saran koku paniğe neden oldu! Gerçek sonradan ortaya çıktı 2

"TEKNİK BİR ARIZA NEDENİYLE..."

Burdur Valiliği sosyal medya hesapların konuyla ilgili Torosgaz'ın bilgilendirme mesajı yayınlandı. Mesajda; "Doğal gaz basınç istasyonumuzda meydana gelen teknik bir arıza nedeniyle, doğal gaz kokulandırılmasında kullanılan madde bir süreliğine havaya yayılmıştır. Bu durum gaz kaçağı değildir ve herhangi bir tehlike oluşturmamaktadır. Koku, doğal gazın güvenli kullanımını sağlamak için sisteme eklenen kokulandırma maddesinden (odörant) kaynaklanmaktadır. Arıza ekiplerimiz tarafından giderilmiş olup, sahada gerekli kontroller titizlikle devam etmektedir. Vatandaşlarımızın endişe duymasına gerek yoktur" denildi.

Kokuyu hisseden vatandaşlar ise kısa süreli bir panik yaşadıklarını ve evden dışarıya çıktıklarını söyledi.Bu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Para verip savaş aracı olarak kullanacakPara verip savaş aracı olarak kullanacak
Yılların klişesi 'doktor yazısı'na müdahale geliyor!Yılların klişesi 'doktor yazısı'na müdahale geliyor!

Anahtar Kelimeler:
Burdur
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Arapsaçına dönen miras durumu bakın nasıl çözüldü

Arapsaçına dönen miras durumu bakın nasıl çözüldü

Panik anları! Sarhoş pilot uçağı birbirine kattı

Panik anları! Sarhoş pilot uçağı birbirine kattı

Konser bileti ve 'Labubu' bebekler için ruhunu sattı!

Konser bileti ve 'Labubu' bebekler için ruhunu sattı!

Bir zamanların efsanevi sanatçısıydı: Uykusunda felç geçirdi!

Bir zamanların efsanevi sanatçısıydı: Uykusunda felç geçirdi!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.