Çocukları 'zombi'ye çeviriyor! Elektronik sigaraların içinden uyuşturucu çıktı: Sosyal medyadan pazarlıyorlar

Okullarda “zombi uyuşturucu” olarak bilinen spice (THC'yi taklit etmeyi amaçlayan sentetik esrar) karışımlı elektronik sigaralar büyük korku yaratıyor. Sosyal medya üzerinden yürütülen milyonlarca sterlinlik ticaretin, çocukları hedef aldığı ve öğrencilerin sınıflarda bayıldığı bildirildi.

University of Bath tarafından yapılan araştırmaya göre, el konulan elektronik sigaraların yüzde 25’inde spice tespit edildi. Özellikle Londra ve Lancashire bölgelerinde vakaların arttığı belirtildi. Araştırmada, sosyal medyada “THC” (esrar) adıyla satıldığı iddia edilen vape sıvılarının yaklaşık yüzde 70’inin aslında spice içerdiği ortaya çıktı.

SOSYAL MEDYADA REKLAMI YAPILIYORDU

Uzmanlar, cannabis etkisi verdiği iddia edilen ürünlerin çocukları kandırmak için kullanıldığını ve spice’ın kalp krizi, nöbet ve halüsinasyon gibi ölümcül sonuçlara yol açabildiğini vurguladı.

Uyuşturucu satışlarının özellikle TikTok üzerinden yayıldığı belirtilirken, yaklaşık 20 milyon sterlin değerinde uyuşturucunun platformda reklamının yapıldığı iddia edildi. TikTok yetkilileri ise yasa dışı içeriklerin kaldırıldığını açıkladı.