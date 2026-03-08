Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Çocukları 'zombi'ye çeviriyor! Elektronik sigaraların içinden uyuşturucu çıktı: Sosyal medyadan pazarlıyorlar

Okullarda korku yaratan “zombi uyuşturucu” tehlikesi büyüyor. University of Bath araştırmasına göre, el konulan elektronik sigaraların yüzde 25’inde spice tespit edilirken, uyuşturucu satışlarının özellikle TikTok üzerinden yayıldığı iddia edildi.

Çocukları 'zombi'ye çeviriyor! Elektronik sigaraların içinden uyuşturucu çıktı: Sosyal medyadan pazarlıyorlar
Çiğdem Berfin Sevinç

Okullarda “zombi uyuşturucu” olarak bilinen spice (THC'yi taklit etmeyi amaçlayan sentetik esrar) karışımlı elektronik sigaralar büyük korku yaratıyor. Sosyal medya üzerinden yürütülen milyonlarca sterlinlik ticaretin, çocukları hedef aldığı ve öğrencilerin sınıflarda bayıldığı bildirildi.

Çocukları zombi ye çeviriyor! Elektronik sigaraların içinden uyuşturucu çıktı: Sosyal medyadan pazarlıyorlar 1

University of Bath tarafından yapılan araştırmaya göre, el konulan elektronik sigaraların yüzde 25’inde spice tespit edildi. Özellikle Londra ve Lancashire bölgelerinde vakaların arttığı belirtildi. Araştırmada, sosyal medyada “THC” (esrar) adıyla satıldığı iddia edilen vape sıvılarının yaklaşık yüzde 70’inin aslında spice içerdiği ortaya çıktı.

Çocukları zombi ye çeviriyor! Elektronik sigaraların içinden uyuşturucu çıktı: Sosyal medyadan pazarlıyorlar 2

SOSYAL MEDYADA REKLAMI YAPILIYORDU

Uzmanlar, cannabis etkisi verdiği iddia edilen ürünlerin çocukları kandırmak için kullanıldığını ve spice’ın kalp krizi, nöbet ve halüsinasyon gibi ölümcül sonuçlara yol açabildiğini vurguladı.

Çocukları zombi ye çeviriyor! Elektronik sigaraların içinden uyuşturucu çıktı: Sosyal medyadan pazarlıyorlar 3

Uyuşturucu satışlarının özellikle TikTok üzerinden yayıldığı belirtilirken, yaklaşık 20 milyon sterlin değerinde uyuşturucunun platformda reklamının yapıldığı iddia edildi. TikTok yetkilileri ise yasa dışı içeriklerin kaldırıldığını açıkladı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Estetik için geldi, hayatını kaybetti! Estetik için geldi, hayatını kaybetti!
Komşu terörü: Kapılara dışkı sürüyor, biber gazı sıkıyor!Komşu terörü: Kapılara dışkı sürüyor, biber gazı sıkıyor!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
tiktok uyuşturucu okul zombi elektronik sigara
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Beklenen saldırı başladı mı? Tahran'da peş peşe patlamalar

Beklenen saldırı başladı mı? Tahran'da peş peşe patlamalar

İspanya Başbakanı Sanchez'den Türk bayraklı paylaşım

İspanya Başbakanı Sanchez'den Türk bayraklı paylaşım

Erman Toroğlu: "Osimhen'i atacak yüreğin yoksa hakemliği bırak"

Erman Toroğlu: "Osimhen'i atacak yüreğin yoksa hakemliği bırak"

Yeni bölüm sonrası yayınlandı! ''Kaç bölümdür beklediğimiz şey''

Yeni bölüm sonrası yayınlandı! ''Kaç bölümdür beklediğimiz şey''

Akaryakıta yeniden çifte zam geliyor!

Akaryakıta yeniden çifte zam geliyor!

BİM'e Samsung cep telefonu geliyor!

BİM'e Samsung cep telefonu geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.