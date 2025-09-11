Mynet Trend

Yer: Burdur! 2 bin yıllık kadın ayak izi bulundu

Burdur'un Ağlasun ilçesindeki Sagalassos Antik Kenti'nde yürütülen kazılarda bulunan ve yaklaşık 2 bin yıl öncesine tarihlenen ayak izi, bilim insanlarınca inceleniyor.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'nde yer alan antik kentte 1989 yılında başlatılan kazılar sürüyor. Roma döneminin görkemli mimari eserlerinin gün yüzüne çıkarıldığı antik kentin sosyal yaşamı da merak ediliyor.

Roma'nın beş önemli seramik üretim merkezinden biri olma özelliğine sahip Sagalassos'a özgü pişmiş toprak kiremit üzerindeki çivili ayakkabının bıraktığı iz, kazı heyetindeki uzmanları harekete geçirdi. Kazı evi envanterine alınarak incelemesi süren ayak izi, bilim insanlarına heyecan verdi.

"GÜNÜMÜZE IŞIK TUTAN NADİR BİR ESER"

Ayak izi, Anadolu'daki Roma dönemi kentlerinde yaşayan insanların somut varlıklarını bugüne taşıyan nadir örneklerden biri olarak değerlendiriliyor. Bir dönem kazı başkanlığı da yapan kazı heyetinde yer alan KU Leuven Üniversitesi Arkeoloji Bölümünden Belçikalı arkeolog Prof. Dr. Jeroen Poblome, Sagalassos'ta gün ışığına çıkan eserlerin Romalıların gündelik yaşamına ışık tuttuğunu söyledi.

Prof. Dr. Marc Waelkens'ın başlattığı kazılarda 35 yıldır görev aldığını hatırlatan Poblome, bu tip çivi tabanlı ayakkabıların (caligae) kırsal bölgelere uygun ve dayanıklı olduğunu kaydetti. Somut bir belge niteliğinde olan buluntudaki ayak izi ölçülerinin erkeklere göre daha küçük olması nedeniyle kadına ait olduğunun düşünülmesinin keşfi özel kıldığını dile getiren Poblome, "Bu durum, antik dönemde kadınların da çivili tabanlı ayakkabılar giydiğini ve sosyal yaşamda aktif biçimde yer aldığını ortaya koyuyor." dedi.

