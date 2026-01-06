Mynet Trend

Yer: Edirne! Osmanlı dönemi kabri apartman bahçesinde kaldı

Edirne'de Osmanlı dönemine ait tarihi bir kabir, çevresine yapılan apartman nedeniyle bir binanın bahçesinde kaldı. 16'ncı yüzyılda yaşamış Başçızade Mustafa Efendi'ye ait olduğu belirtilen kabrin bakımsız hali görenlerin dikkatini çekiyor.

Edirne'de Selimiye Camii'ne yakın Meydan Mahallesi Hacı Sofu Sokak'ta bulunan apartmanın bahçesi içerisinde kalan ve duvarları yıkılan kabir, kendi haline terk edilmiş halde zamana direniyor. Tarihi yapının bakımsızlığı ve çevresinin apartmanla kuşatılması, Edirne'deki kültürel mirasın korunması konusunda tepkilere yol açtı. Apartman bahçesinde kalan tarihi kabir, hem Edirneliler hem de kenti ziyaret eden vatandaşlar tarafından yetkililerin bakım ve temizlik çalışması yapması gerektiğini belirtti.

Trakya Üniversitesi'nden emekli sanat tarihçisi Prof. Dr. Engin Beksaç, kabrin geçmişte iyi durumda olduğunu belirterek, "Bu kabir yakın tarihlere kadar gayet iyi durumdaydı. Ancak ihmaller ve bakımsızlık nedeniyle şu anda yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Tescilli olduğunu biliyoruz ve 2000'li yılların başında korunmasına dair alınmış kararlar da mevcut. Buna rağmen bu halde bırakılması çok enteresan" dedi.
Kabri çevreleyen binanın yapım sürecine de değinen Beksaç, "Mahalle halkından öğrendiğimize göre binayı yapan şahıs, yapı izni alabilmek için başka bir parsel göstermiş, daha sonra binanın bu parselde olduğu ortaya çıkmış. Edirne'nin birçok yerinde benzer durumlarla karşılaşıyoruz. Apartman boşluklarında kalan, doğrudan binalarla kuşatılan kabirler ve çeşmeler var. Hatta geçmişte ecdat yadigârı kabirlerin tuvaletlerin altında kaldığına bile şahit olduk" diye konuştu.

Mahalle ve apartman sakinlerinin de durumdan rahatsız olduğunu belirten Beksaç, "Her ne kadar koruma tedbirlerinden bahsedilse de Edirne bu tedbirlerden layıkıyla faydalanamıyor. Özellikle eski Osmanlı yerleşimlerinin bulunduğu mahallelerde ciddi incelemeler yapılmalı ve buna göre koruma önlemleri alınmalı. Duvarları yıkılmış, her tarafı pislik içinde olan bu yapı ecdada karşı bir saygısızlıktan başka bir şey değil. Acilen restorasyon ve koruma altına alınması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

