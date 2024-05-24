Yer elması nasıl yazılır? Yer elması ayrı mı yazılır bitişik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Bitki adlarından biriyle oluşturulduğu görülen birleşik yapıdaki sözcüklerin bitişik şekilde mi yoksa ayrı mı yazıldığı pek çok kişi tarafından araştırılan hususlardandır. Bu noktada yer elması sözcüğü gibi bitki bilimine ait olan ve iki ayrı kelimenin bir araya getirilmesi sonucunda oluşturulan ifadelerin nasıl yazıldığı TDK Yazım Kuralları Kılavuzu’na başvurularak açıklanmalıdır. Yer elması kelimesinin doğru yazılışı tek bir kuralın keşfedilmesi sayesinde öğrenilebilir.

Yer elması nasıl yazılır?

Dilimizde yer alan bitki adlarının birçoğunun birden fazla sözcükten oluşan birleşik kelimeler arasında sıralandığı görülür. Bu da bitki bilimi terimi olarak kullanılan birleşik sözcüklerin TDK’ye göre ayrı mı bitişik mi yazıldığının sorgulanmasına yol açar.

Türk Dil Kurumu Yazım Kuralları Kılavuzu tarafından kullanıcılara sunulan çeşitli bilgiler ise bu gibi birleşik sözcüklerin doğru yazılışlarının hangi kurallara göre belirlendiğinin öğrenilmesini sağlar. Bu kapsamda ele alınması gereken sorulardan biri de “Yer elması ayrı mı yazılır?” şeklindedir.

Bu bağlamda “Yer elması bitişik mi yazılır?” diyen kişilere aktarılması gereken yanıt TDK kapsamındaki bilgilere göre “hayır” şeklindedir. Doğru yer elması yazımı bu öbeği oluşturan kelimeler arasında bir boşluk bırakılacak şekilde olmalıdır. Yani TDK Yazım Kılavuzu’nun içerdiği güncel bilgilere göre yer elması sözcüğünün doğru ve hatalı kullanımları aşağıdaki gibi sıralanabilir:

Yer elması (TDK onaylı doğru yazılışı)

(TDK onaylı doğru yazılışı) Yerelması (yanlış yazılışı)

Yer elması TDK onaylı yazılışını belirleyen kural nedir?

Bir birleşik kelimenin bitki adlarından biriyle kurulduğu anlaşıldığı zaman bu ifadenin mutlaka ayrı olarak yazılması gerektiği hakkında fikir yürütülebilir. Nitekim TDK onaylı güncel bilgiler eşliğinde bitki türlerinden birinin adıyla kurulan birleşik sözcüklerin ayrı olarak yazıldığı belirtilebilir. Bu da yer elması doğru yazılışı üzerine açıklama yapılırken ilgili kuralın göz önünde bulundurulduğunu gösterir.

Yani elma sözcüğünü içeren bu birleşik kelimenin dahil olduğu kategori gereğince ayrı olarak yazılması gerekir. Yer elması kelimesinin TDK güncel sözlüğündeki tanımını ve cümle içerisindeki kullanımını incelemek isteyenler ise aşağıdaki derlenen bilgilere göz atmalıdır:

Yer elması (isim, bitki bilimi): Birleşikgillerden, kök sapları yumru durumunda olan bir bitki (Helianthus tuberosus).

Birleşikgillerden, kök sapları yumru durumunda olan bir bitki (Helianthus tuberosus). Cümle örneği: Yer elması bitkisinin kökeninin Kuzey Amerika’nın And Dağları bölgesine ve 17. yüzyıla kadar uzandığı söylenir.

Yer elması (isim): Aynı ismi taşıdığı bitkinin besin olarak yararlanılan kök sapı.

Aynı ismi taşıdığı bitkinin besin olarak yararlanılan kök sapı. Cümle örneği: Fırında pişirdiğim yer elması tarifi oldukça beğeni kazandı.





