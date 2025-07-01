Yer: Erzurum! Piknik alanında Bizans'ı buldu! Ekipler harekete geçti...

Yakutiye ilçesinin Gökyamaç Mahallesi'ndeki mesire alanında piknik yapan kişi, arazide bulduğu "bronz disk"i İlçe Jandarma Komutanlığına teslim etti.

İl Jandarma Komutanlığınca Erzurum Müze Müdürlüğü ile yapılan görüşmeler neticesinde, söz konusu parçanın tarihi eser niteliği taşıdığı ve Bizans dönemine ait olabileceği değerlendirildi.

Bronz disk, gerekli incelemelerin yapılması amacıyla Erzurum Müze Müdürlüğünce korumaya alındı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Diskle alakalı Erzurum Valiliği resmi X hesabından şu açıklamayı paylaştı:

Yakutiye ilçemiz Gökyamaç Mahallesi'nde, 29 Haziran 2025 tarihinde mesire alanında piknik yapan bir vatandaşımız, arazi üzerinde bulmuş olduğu bronz disk parçasını duyarlı bir davranış sergileyerek Yakutiye İlçe Jandarma Komutanlığına teslim etmiştir.