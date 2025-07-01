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Yer: Erzurum! Piknik alanında Bizans'ı buldu! Ekipler harekete geçti...

Erzurum'da bir kişi mesire alanında piknik yaparken bronz bir disk buldu. Karşısına çıkan parçayı jandarmaya teslim eden adam, bulduğu diskin Bizans dönemine ait tarihi eser olduğunu öğrendi. Ekipler 'bronz disk'i koruma altına aldı.

Yer: Erzurum! Piknik alanında Bizans'ı buldu! Ekipler harekete geçti...

Yakutiye ilçesinin Gökyamaç Mahallesi'ndeki mesire alanında piknik yapan kişi, arazide bulduğu "bronz disk"i İlçe Jandarma Komutanlığına teslim etti.

Yer: Erzurum! Piknik alanında Bizans ı buldu! Ekipler harekete geçti... 1

İl Jandarma Komutanlığınca Erzurum Müze Müdürlüğü ile yapılan görüşmeler neticesinde, söz konusu parçanın tarihi eser niteliği taşıdığı ve Bizans dönemine ait olabileceği değerlendirildi.

Yer: Erzurum! Piknik alanında Bizans ı buldu! Ekipler harekete geçti... 2

Bronz disk, gerekli incelemelerin yapılması amacıyla Erzurum Müze Müdürlüğünce korumaya alındı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Diskle alakalı Erzurum Valiliği resmi X hesabından şu açıklamayı paylaştı:

Yakutiye ilçemiz Gökyamaç Mahallesi'nde, 29 Haziran 2025 tarihinde mesire alanında piknik yapan bir vatandaşımız, arazi üzerinde bulmuş olduğu bronz disk parçasını duyarlı bir davranış sergileyerek Yakutiye İlçe Jandarma Komutanlığına teslim etmiştir.

Yer: Erzurum! Piknik alanında Bizans ı buldu! Ekipler harekete geçti... 3

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Anahtar Kelimeler:
Erzurum
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