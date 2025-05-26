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Yer: Hatay! Evin çamaşır makinesinden çıktı: Hem itfaiye hem de o koştu...

Hatay’da bir aile, çamaşır makinesinde gördüklerine inanamadı. Makinenin içinden çıkan 1,5 metrelik karayılan, ‘Yılancı Kemal’ tarafından yakalandı. 'Yılancı Kemal' karayılanın kulağına nasihatini verdikten sonra doğaya saldı.

Yer: Hatay! Evin çamaşır makinesinden çıktı: Hem itfaiye hem de o koştu...
Çiğdem Sevinç

Yaz aylarının gelmesi ve havaların aşırı ısınmasından dolayı yer altı canlıları, gün yüzüne çıkmaya başladı. Bu canlılardan özellikle yılanlar; doğada, yollarda, bahçelerde ve evlerde görülmeye başlandı. Payas ilçesinde bir evdeki çamaşır makinesine giren 1 buçuk metrelik karayılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalandı.

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NASİHAT VERDİ

Ekiplerden yılanı teslim alan haşere ilaçlama işi yapan Kemal Başer, yılanı insan yaşamından uzak bir noktada doğaya saldı. Bölgede 'Yılancı Kemal' olarak bilinen Başer, doğaya bıraktığı yılana "Sevgili karayılan bir sonrakine ben olmayabilirim, insanlardan uzak dur. Yoksa seni öldürürler" diyerek nasihat verdi.

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"İNSANA ZARAR VERMEZ"

Karayılanların ekosistem için önemine değinen Başer, "Karayılan, insanlara tehdidi olmayan ve zehirsiz bir sürüngen. Kemirgenlerle beslenir, fareleri yer. Bir eve gelmişse karayılan o evde fare vardır ve onu yemeye gelmiştir. Onun kokusunu alır ve ona gelir. Yılanın gezdiği yere kemirgen yaklaşmaz, kemirgenlerin olduğu yere de yılan gelir. Isırır agresiftir ama ısırması insana zarar vermez. Beslendiği kemirgenlerden dolayı bakteri taşıyabilir. Ekosistem için çok önemli bir canlı türüdür ve zehirli yılan olan engerek yılanlarını da yer. Bu bir fare avcısıdır, karayılanları öldürmeyelim ve insanlara saldırmaz" dedi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
yılan
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