Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Yer: Hatay! Kaputa gireni sokak hayvanı sandılar, kendilerinin çıktı!

Hatay'da bir aracın kaputuna giren yavru kedi, telefondan miyavlama sesi açılarak kurtarıldı. Sokak kedisi zanneden araç sahibi, kaput içerisindeki kedinin kendi kedisi olduğunu görünce ilginç anlar yaşadı.

Yer: Hatay! Kaputa gireni sokak hayvanı sandılar, kendilerinin çıktı!

Defne ilçesi Armutlu Mahallesi'nde park halinde olan otomobiline binen Asıf Latifeci, aracın kaputundan miyavlama sesini duydu. Aracın kaputunu açıp kontrol eden Latifeci, bir yavru kediyi fark etti. Sokak kedisi sandığı miyavlayan yavru kediyi kurtarmak için uğraşan Latifeci ve arkadaşı zor anlar yaşadı.

Yer: Hatay! Kaputa gireni sokak hayvanı sandılar, kendilerinin çıktı! 1

Yavru kediyi çıkarmak için uzun uğraşlar verdiler ancak bir sonuca varamayınca çareyi telefondan miyavlama sesi açmakta buldular. Bir süre telefondan açılan miyavlama sesi dinletilen yavru kedi, dakikalar sonra kurtarıldı. Kaputa giren yavru kedinin Latifeci'nin evde baktığı yavru kedi olduğu ortaya çıktı.

Yer: Hatay! Kaputa gireni sokak hayvanı sandılar, kendilerinin çıktı! 2

"SABAH SAATLERİNDEN BERİ KAPUTUN İÇİNDEYMİŞ"

Yavru kedinin kendi evcil hayvanı olduğunu ve daha önce de aynı kedinin kardeşinin de kaputa girdiğini söyleyen inşaat işçisi Asıf Latifeci, "Arabanın kaputuna daha önce kardeşi de girmişti ama onu bulamamıştık. Kedi, sabah saatlerinden beri kaputun içindeymiş ve haberim yoktu. Araca binince fark ettim. Buradaki arkadaşlarla birlikte büyük bir çaba verdik. Sonunda kediyi çıkartabildik" dedi.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sürücüyü gasp etmeye çalıştı hayatının şokunu yaşadı!Sürücüyü gasp etmeye çalıştı hayatının şokunu yaşadı!
Anne dehşeti kan dondurdu! Yapmadığı işkence kalmamış...Anne dehşeti kan dondurdu! Yapmadığı işkence kalmamış...

Anahtar Kelimeler:
Hatay
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
CHP'de 'Özlem Çerçioğlu' kaosu yaşanıyor! Eski sözleri gündem oldu... Whatsapp yazışmaları çıktı: 'Başkanın talimatı...'

CHP'de 'Özlem Çerçioğlu' kaosu yaşanıyor! Eski sözleri gündem oldu... Whatsapp yazışmaları çıktı: 'Başkanın talimatı...'

10 dakikada yapıp 250 TL'ye satıyor! Gelen bir daha geliyor, alan bir daha alıyor

10 dakikada yapıp 250 TL'ye satıyor! Gelen bir daha geliyor, alan bir daha alıyor

Sürücüyü gasp etmeye çalıştı hayatının şokunu yaşadı!

Sürücüyü gasp etmeye çalıştı hayatının şokunu yaşadı!

Anne dehşeti kan dondurdu! Yapmadığı işkence kalmamış...

Anne dehşeti kan dondurdu! Yapmadığı işkence kalmamış...

Evindeki oyuncak trenin içinden çıktı! Görünce dehşete düştü

Evindeki oyuncak trenin içinden çıktı! Görünce dehşete düştü

Gelinin mehir talebi gündem oldu! İmam bile şaştı kaldı!

Gelinin mehir talebi gündem oldu! İmam bile şaştı kaldı!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.