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Yer: Hindistan! Beş kişilik aileyi döverek öldürdüler! Kan donduran olay...

Hindistan'ın Bihar eyaletinde bir çocuğun vefat etmesinin ardından ailesi başka bir aileyi suçladı. Büyü yaptıklarını düşündükleri aileyi döverek öldürdü. Ardından da cesetler göle atıldı.

Yer: Hindistan! Beş kişilik aileyi döverek öldürdüler! Kan donduran olay...

Hindistan’da bir çocuğun ölümünün ardından beş kişilik bir aile büyü yaptıkları iddiasıyla dövülerek öldürüldü.

Yer: Hindistan! Beş kişilik aileyi döverek öldürdüler! Kan donduran olay... 1

CESETLERİ GÖLE ATTILAR

Olayın baş şüphelisi, yakın zaman önce hayatını kaybeden oğlunun ölümünden saldırıda bulunduğu kişilerden birini sorumlu tutuyordu. Polisin açıklamasına göre, şüpheli, bu kişinin ve ailesinin “büyücülük” yaptığına inanıyordu. Polis, “Failler, kurbanları döverek öldürdükten sonra cansız bedenlerini bir traktöre yükleyerek göle attı” açıklamasında bulundu.

Yer: Hindistan! Beş kişilik aileyi döverek öldürdüler! Kan donduran olay... 2

Emniyet yetkilileri, ülkenin kuzeyindeki Bihar eyaletinde yaşanan olaya ilişkin açıklamasında, cinayetle bağlantılı olarak üç kişinin gözaltına alındığını ve şüphelilerin suçlarını itiraf ettiklerini bildirdi.

KADINLAR HEDEFTE

Hindistan Ulusal Suç Kayıtları Bürosu’nun verilerine göre, ülkede 2010-2021 yılları arasında çoğu kadın olmak üzere bin 500’ü aşkın kişi “büyücülük ve cadılık” şüphesiyle öldürüldü. ülkede genellikle kadınlar “cadı” olmakla suçlanarak hedef alınıyor.

Yer: Hindistan! Beş kişilik aileyi döverek öldürdüler! Kan donduran olay... 3

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan
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