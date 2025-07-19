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Yer: Iğdır! Bu tepeler Mars'a benzetiliyor! Turistler akın ediyor...

Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde bulunan ve sıra dışı görünümüyle dikkat çeken Gökkuşağı Tepeleri, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olmaya devam ediyor. Mars yüzeyini andıran renkli yapısıyla öne çıkan tepeler için "Biliyorsunuz Mars'ta çekilen görüntüler aynı bura gibi bir yüzeye benziyor." yorumu yapılıyor.

Yer: Iğdır! Bu tepeler Mars'a benzetiliyor! Turistler akın ediyor...

Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde bulunan 'Gökkuşağı Tepeleri' farklı yükseklik ve boyutlarda oluşan doğal yapılar; kahverengi, yeşil, sarı, mor ve beyaz tonları sayesinde görsel bir şölen sunuyor.

AKIN AKIN GİDİYORLAR

Özellikle sonbahar aylarında, güneş ışınlarının etkisiyle bu renkler çok daha belirgin hale geliyor ve ortaya kartpostallık manzaralar çıkıyor. Bölgedeki toprak yapısının bitki örtüsünden yoksun olması, tepelerdeki doğal renk geçişlerini çıplak gözle rahatça görmeyi mümkün kılıyor. Ziyaretçiler, doğanın bu eşsiz sanat eserine tanıklık etmek ve benzersiz kareler yakalamak için bölgeye akın ediyor.

Yer: Iğdır! Bu tepeler Mars a benzetiliyor! Turistler akın ediyor... 1

YURT DIŞINDAN ZİYARETE GELİYORLAR

Yaz ayında toprağın sıcakla bulaşması sonucu yaklaşık 45 dereceye kadar çıkan sıcağa rağmen turistler bu tepelere tırmanış yaparak bu yerleri yakında görme fırsatı buluyor. Slovenya'dan gelen turist ekibi bu tepelere çıkarak hem fotoğraf çektirdi hem de bu alanları yakında inceleme fırsatı buldu.

Yer: Iğdır! Bu tepeler Mars a benzetiliyor! Turistler akın ediyor... 2

"MARS'A BENZETİYORLAR"

Grubun rehberi olan Adem Kocaman; "Grubumuz Slovenyadan geldi. Onlarla güzel bir trekking yaptık. Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde bulunan bu gökkuşağı tepelerini turizme kazandırmaya çalışıyoruz. Bu alanı yaklaşık 4-5 yıldır tur programlarımıza dahil etmiş bulunmaktayız. Yaklaşık bir saatlik bir trekking yaptık. Hepsi de burayı çok beğendiler. Burayı Mars'a benzetiyorlar. Biliyorsunuz Mars'ta çekilen görüntüler aynı bura gibi bir yüzeye benziyor. Bizim buraya gelen gruplar Mars'a benzetince bizde burası için Türkiye'nin Mars'ı diye tanıtımını yapıyoruz" dedi.

Grupta yer alan Slovenyalı tur lideri Tadeja ise alanı çok beğendiğini belirterek; "Gökkuşağı tepelerin korunmasını istiyorum. Her yıl buraya turist getiriyoruz. İnsanlar buraya çöp atıyorlar gelen turistler için hoş olmayan bir görüntü. Buranın temiz ve koruma altına alınma ümidindeyiz. Buranın doğası ne ise o şekilde korunmasını istiyoruz. Üst kısımda bir gezi yaparken çöpleri gördük, yetkililerden buranın temizlenmesini istiyorum. Bu şekilde gelecek nesillere aktarılmasını diliyorum" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Mars Iğdır
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